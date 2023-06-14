На москвича завели дело о доведении до самоубийства из-за унижений сына

Фото: СУ СК России по Ленинградской области

В Москве против отца-одиночки завели уголовное дело за доведение до самоубийства, передает Telegram-канал SHOT. Его десятилетний сын был обнаружен под окнами многоэтажного дома в Люблино с травмами, характерными для падения с высоты. Врачи скорой помощи не смогли его спасти. Родитель признался, что унижал сына из-за плохих оценок в школе.

Как отмечается, в момент ЧП отца в квартире не было, а мальчик выполнял задания по математике, хотя учебный год уже закончился. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

Утром 14 июня на юге Москвы мужчина порезал своих жену и дочь, после чего попытался покончить с собой. Медики госпитализировали его после неудачной попытки суицида. Жене и дочери была оказана медицинская и психологическая помощь.

В январе сообщалось, что в Москве 45-летний мужчина в ходе ссоры в подъезде на лестничной площадке седьмого этажа нанес смертельные ножевые ранения сыну, после чего прошел в квартиру и убил бывшую жену 1980-го года рождения. После этого он покончил с собой.