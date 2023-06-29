В Госдуме выступили за лимит на усыновление детей в одну семью Депутат Останина: в многодетную семью нужно усыновлять не более двух-трех детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ вносит закон об изменении порядка устройства детей в семью, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, после смерти приемного ребенка в Екатеринбурге необходимо установить лимит на усыновление детей в количестве двух-трех на многодетную семью.

Сегодня правительство вносит закон об изменении порядка устройства детей в семью. На первое место в вопросе усыновления должны выходить ближайшие родственники. Также мы требуем в этом законе урегулировать число детей, которых можно отдавать в приемные семьи. Если многодетная семья, не более двоих-троих детей в одну семью, потому что иногда усыновляют братьев и сестер, а их нельзя разлучать, — заявила Останина.

Также депутат считает, что вина в смерти шестилетнего мальчика в Екатеринбурге лежит на органах опеки, которые должны были знать, что происходит в приемной семье. По словам Останиной, в совершении преступления подозревается приемная мать ребенка, однако сотрудники органов опеки также должны понести наказание, вплоть до уголовного.

Сегодня в Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего ребенка. Выяснилось, что мальчик умер несколько месяцев назад — приемная мать скрыла гибель дошкольника. Ребенок воспитывался в приемной семье, в которой было всего шесть детей. Официальным опекуном мальчика является 34-летняя женщина, которую сначала признали потерпевшей по делу, теперь — подозреваемой. Изначально она утверждала, что не знает, где находится дошкольник — по ее словам, он пропал ночью 26 июня перед проверкой органов опеки.