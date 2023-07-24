«Мы сами в шоке от наших цен!»: к чему готовиться россиянам в Турции Журналист NEWS.ru побывал в Кемере и вместе с другими российскими туристами удивился ценам

Фото: NEWS.ru

По данным Ассоциации туроператоров России, цены на отдых в Турции в 2023 году по сравнению с прошлым годом выросли на треть. Подорожали не только туры, авиабилеты и размещение в отелях, а буквально всё, включая продукты питания. Корреспондент NEWS.ru побывала на одном из самых популярных у российских туристов курорте Кемер в Анталье и вместе с соотечественниками удивилась ценам. Которые, как рассказали местные, они уже устали переписывать и решили не указывать вообще. «Какой смысл писать ценник, если завтра его снова придется менять?» — объяснили продавцы. Подробнее — нашем репортаже.

«Покупайте сегодня! Завтра будет дороже»

Маленький супермаркет через дорогу от муниципального пляжа Кемера. На прилавках самое ходовое у отдыхающих — вода, чипсы, орешки, алкоголь, шоколадки. Под бутылками пива —пустые ценники.

«Efes Malt [популярное турецкое пиво] хотите? Сколько стоит? Сейчас проверю. Оно стоит 45 лир (примерно 180 рублей. — NEWS.ru). Это самое дешевое пиво. Ценники не пишем, потому что какой смысл в этом, если завтра цены снова вырастут и опять переписывать? Вы если что-то хотите купить, покупайте сегодня! Завтра будет дороже», — предупреждает продавец.

Алкоголь в Турции всегда был дорогой и высокими ценами на него бывалого туриста не удивить, но постоянно меняющиеся цены буквально на все, начиная с чипсов и заканчивая бензином, могут шокировать любого.

Фото: NEWS.ru Мустафа

«Да мы сами в шоке от наших цен, — говорит администратор ресепшен Kemer Star Hotel Мустафа. — Я сигареты курю, они недавно были 38 лир, а сейчас уже 44. Конечно, при такой инфляции денег на жизнь не хватает. Минимальная зарплата в Турции 11500 лир (примерно $500. — NEWS.ru.). Такую зарплату многие простые люди получают. А как на нее прожить, если жилье снимаешь? Даже картошка и лук сейчас стоят 25–30 лир».

Фото: NEWS.ru

«Выжимают из нас, как могут»

Кемер — один из самых любимых россиянами турецких курортов. От аэропорта Антальи до него всего час езды, вокруг сосны и горы, пляжи — крупная галька, море бирюзовое и со второй половины июня прогретое. До этого года недостатка туристов из России не наблюдалось, в нынешнем же сезоне местные отмечают спад потока.

«Конечно, ваших намного меньше стало, — говорит менеджер крупной сети по продаже экскурсий Ginza Travel Ибрагим. — Сейчас больше поляков, норвежцев. Но толку от них нет никакого, они экскурсиями мало интересуются, любят больше сидеть в кафе и пить пиво и коктейли».

Ценообразование в туристическом городке зависит от расположения точки продаж: чем ближе к центру и толпам гуляющих туристов, тем цены выше. Поэтому Ибрагим продает релакс-тур на небольшой яхте вместимостью 30 человек за $20, а его коллеги в центральном офисе на главной улице просят за то же самое уже $30. Можно потратить время и найти у других эконом-вариант за $10, но турки все равно внакладе не останутся.

«Я взяла самый дешевый тур за $10 на кораблике Meduza, — рассказывает туристка Елена Вашковец из Перми. — Так вот напитки были платные, все втридорога и пронести ничего нельзя было с собой — за этим строго следили. Выжимают из нас, как могут».

Фото: NEWS.ru Кемер

«В следующем году поедем в Грузию, может быть, там дешевле»

«Все очень стало дорого, — подтверждает Вера из Минска. — Чтобы поесть, надо оставить в кафе минимум лир 200 (800 российских рублей. — NEWS.ru). Мы с дочерью взяли тур на двоих за 1300 евро на 10 ночей с завтраками, поэтому много старались уже не тратить. Взяли только одну экскурсию джип-сафари, обедом нас накормили, но за напитки надо было доплатить. И за то, чтобы спуститься в пещеру, еще $2 отдали, хотя экскурсия обошлась нам и так в $35. В следующем году поедем в Грузию, может быть, там дешевле».

Казалось бы, овощи и фрукты в Турции всегда были дешевые и доступные, но и на них цены по сравнению с прошлым летом заметно выросли. В небольших супермаркетах клубника стоит 60 лир (240 рублей), черешня — 80 лир (320 рублей), арбуз — 13 лир (52 рубля). На рынке цены пониже, но тоже, как говорят сами турки, «хорошие».

Фото: NEWS.ru

«Ради Аллаха, прошу, не уходи!»

Вечерний Кемер сияет огнями витрин. Туристы гуляют, заглядывают в маленькие магазинчики, покупают сувениры, но чаще просто глазеют и интересуются ценами. Для одних сувенир — магнит на холодильник за один евро или пачка халвы с фисташками за $10, для других — добротная кожаная куртка, сумка или шуба.

Мужчины-продавцы сидят на пластиковых стульях перед входом в магазины, беседуют друг с другом, попивая из армуду крепкий черный чай. Время от времени они обращаются на русском языке к проходящим: «Девушка, текстиль посмотреть не хотите?», «ЗдорОво! Захотите, выбирайте!» или просто «Мераба», что по-турецки означает «привет».

В ход у торговцев идет всё — от чувства юмора («Женщина, я вас приглашаю на свидание со мной под ручку прогуляться по моему магазину», «Мы вас ждали, готовились, зайдите, потратите несколько сотен тысяч долларов») до самого святого: «Ради Аллаха, прошу, не уходи!».

В магазине сумок, продающем копии мировых брендов типа Louis Vuitton, ни души. Хотя сами сумки очень даже не плохого качества — кожаные, добротно отшиты, почти как оригинал.

«Эту за $180 отдаю. Дорого? А какая ваша цена? Назовите вашу цену! Может, на другой этаж пройдем? Там дешевле есть кожзам», — не предлагает, просит продавец. В тот же вечер, когда я пройду мимо него второй раз, он снова с надеждой в голосе обратится: «Девушка, может, назовете вашу цену?».

Фото: NEWS.ru

«Я стал есть два раза в день вместо трех»

Обычная в туристической Турции история: продавцы завышают цены в 10 раз и ждут, что с ними будут торговаться. Но в этом году мало тех, кто торгуется, и еще меньше тех, кто покупает.

«Торговля идет чуть хуже, чем нормально, — говорит продавец рахат-лукума, кофе и прочих вкусных сувениров Селим. — И у нас цены выросли, и у людей — и ваших туристов, и европейцев тоже — денег меньше стало. Приходится экономить, я стал есть два раза в день вместо трех».

Селим арендует квартиру в деревушке под Кемером за $500 в месяц и говорит, что из-за потока русских и украинских релокантов снять жилье по доступной цене стало огромной проблемой для самих турков.

«Я не помню такой дорогой Турции. Лира падает, а доллар растет, потому что мы много всего закупаем за границей», — вздыхает Селим.

Турок уже придумал план Б на следующий год: если поток российских туристов, основных кормильцев туриндустрии, станет еще меньше, он будет работать барбером или водителем.

Фото: NEWS.ru

«В Турции сейчас многие семьи не могут позволить себе мясо»

Конечно, в стране Эрдогана никому бы не хотелось прощаться с «руссо туристо», но повлиять на экономические процессы ни в мире, ни в самой Турции люди не могут и вынуждены принимать это как данность.

«В Турции сейчас многие семьи не могут позволить себе мясо», — сказала нам на экскурсии живущая в Анталии гид Оксана. Туристов это, конечно, не касается — приехали, значит надо попробовать мясо на огне, но порции люля-кебаб в кафе стали в два раза меньше (иначе придется сильно повышать цену), а донер-кебаб, по-нашему шаурма, самая дешевая, из курицы, стоит минимум 90 лир, то есть почти 400 рублей.

«Сейчас уже многое — рыба, фрукты, овощи дешевле в Европе, — рассказал мне управляющий сети массажа турок Шараф. — Конечно, у нас отличный сервис и европейцы к нам ездят по привычке, но скоро они поймут, что отдыхать у нас невыгодно. К сожалению, пока жизнь в Турции становится всё сложнее».

Фото: NEWS.ru

Читайте также:

Синоптик предупредил, что жара из Сахары «взорвет» Турцию вслед за Европой

Куда поехать вместо Турции и Египта по нормальной цене в 2023 году

Как поехать в Турцию самому: пошаговая инструкция

Как относятся к россиянам в Турции поляки, немцы, украинцы

«Выжимают всё до последней копейки»: отзывы россиян об отдыхе в Турции