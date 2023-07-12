Многоходовка Турции в НАТО: Эрдоган сдал Россию или у него нужно поучиться? Сумеет ли Турция переиграть весь мир

Фото: Adam Schultz/White House/Global Look Press

Президент США Джо Байден во время двусторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган развернул бурную дипломатическую деятельность — он одобрил кандидатуры Швеции и Украины на вступление в НАТО, выдал Киеву пленных «азовцев» («Азов» признан в РФ террористической организацией, деятельность запрещена) и провел переговоры с президентом США Джо Байденом. Этими действиями Эрдоган заигрывает с Западом, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Какие цели преследует Турция — в нашем материале.

Что получит Эрдоган от членства Швеции в НАТО

Перед отлетом в Вильнюс Эрдоган выдвинул новое условие для приема Швеции в НАТО. Он пообещал снять вето на вступление этой скандинавской страны в военный блок, если другой альянс — Евросоюз, в котором состоит это королевство, ускорит интеграцию с Турцией.

Чуть позже в тот же вечер генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил сенсационную новость: Турция согласилась принять Швецию в состав военного блока. Таким образом, продолжавшийся больше года спор Анкары и Стокгольма по этому поводу окончен. По словам генсека, договоренность была достигнута в ходе его многосторонних переговоров с Эрдоганом, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем.

Анкара добилась уступок от Запада, а именно отмены санкций, введенных ранее против Турции, и либерализации визового режима с Шенгеном. Об этом пишет портал Haberler.com. «Высокопоставленный турецкий чиновник заявил, что на трехсторонней встрече в Вильнюсе Турция получила полную поддержку процесса вступления в ЕС, включая отмену санкций и либерализацию визового режима», — пишет РИА «Новости».

В свою очередь председатель комитета по иностранным делам сената Конгресса США Роберт Менендес сообщил, что ведет переговоры с командой Байдена о возможности поставок Турции истребителей F-16, их страна давно добивается.

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Global Look Press Роберт Менендес

На что нацелена многоходовка турецкого лидера

Эрдоган, по сути, добивается от Запада отказа от многочисленных попыток отстранить его от власти, пояснил в беседе с NEWS.ru востоковед Саид Гафуров.

«ЕС давно разработал программу „януковичизации“ для Эрдогана — по типу той, что была проведена на Украине в 2014 году. Европейцы намерены в реализации этой программы опираться на стамбульский олигархат — оппозицию Эрдогана и основного выгодополучателя от гипотетического вступления в ЕС. Эрдоган пытается торговаться с их партнерами в ЕС и США», — рассказал политолог.

Все, что Эрдоган хотел от России, он уже получил, поэтому теперь «переключился на Европу», полагает Гафуров. «С Брюсселем он может торговаться по многим вопросам. Ему необходимо стабилизировать финансовую ситуацию в Турции, чтобы добиться своей главной цели — укрепить авторитет в стране. С этой целью Эрдоган может, к примеру, обсуждать соглашение о свободной торговле с ЕС — сложный документ, который имеет тысячи нюансов», — пояснил эксперт.

Хочет ли Турция попасть в Евросоюз

Политолог, автор Telegram-канала «Турция» Иван Стародубцев убежден, что внешнеполитическая игра Эрдогана на самом деле не направлена на вступление Турции в Евросоюз.

По словам Стародубцева, «история про „европейскую семью народов“ с участием Турции» началась ровно 60 лет назад, в 1963 году.

«Официальные переговоры о вступлении в ЕС начались в 2005 году, но давно находятся в тупике. Там же оказалось и обновление соглашения о Таможенном союзе ЕС — Турция. Не могут отдельно взятые США или Швеция пообещать это, просто полномочий нет. А там еще Греция с Кипром „на стреме“», — написал политолог в своем Telegram-канале.

Стародубцев считает, что Эрдоган добивается прямых инвестиций из США и встреча с Байденом в Вильнюсе, вероятно, была посвящена этому вопросу.

Фото: Simon Dawson/Simon Dawson/No/Global Look Press Встреча лидеров стран НАТО

Что Анкара может дать Евросоюзу

Турция давно получила отчетливый сигнал, что главная преграда на ее пути в Евросоюз имеет сугубо религиозный, а не политический или экономический характер, заявил в интервью NEWS.ru доцент Санкт-Петербургского университета, тюрколог Алексей Образцов. Он добавил, что именно из-за этого ее тормозят на пороге Евросоюза с конца 90-х годов.

«ЕС строился в том числе и на идеологическом фундаменте — это своеобразный союз христианских стран, пусть и не всегда ортодоксальных, но у них свои ценности. А в 85-миллионной Турции проживает 90% мусульман», — полагает тюрколог.

Как считает Образцов, у Эрдогана после победы на президентских выборах появился новый запас прочности, после чего он решил «вывалить все аргументы на стол» в диалоге с ЕС, и в диалоге с Брюсселем Анкара приводит свои аргументы. «Она говорит Европе примерно так, только на дипломатическом языке: ребята, вы вымираете, у вас падает демография. Уже десятилетие, как в Европе отрицательные показатели прироста населения. А в Турции они положительные, при этом там преобладают не пенсионеры, а люди до 55 лет. Это рабочие руки», — рассказал тюрколог.

Зачем Эрдоган одобрил членство Украины в НАТО

Портал NEWS.ru подробно рассказывал о том, что в России и на Украине главной новостью минувших выходных стало внезапное возвращение на родину командиров полка «Азов», а также командира 36-й бригады морпехов ВСУ. Все они содержались в Турции и, как полагали в Москве, на Украину их должны были отпустить не раньше, чем закончатся боевые действия в зоне СВО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник заявил: никто не ставил Москву в известность о возвращении «азовцев». В Кремле подобные действия сочли прямым нарушением договоренностей, причем как с украинской, так и с турецкой стороны. Кроме того, «турецкие партнеры не должны носить розовые очки, поскольку никто из европейцев не хочет видеть Турцию в Европе», добавил во вторник Песков. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал Виктор Бондарев заявил, что Турция превращается в недружественную страну. Сенатор назвал провокацией выдачу Украине пленных командиров.

Кроме того, Анкара приняла еще одно неприятное для Москвы решение. В ночь на субботу на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским Эрдоган заявил, что эта страна тоже заслуживает стать членом Североатлантического альянса.

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский в литовской столице на полях саммита НАТО

Как в России реагируют на действия Эрдогана

Эрдоган уверен, что Москва не отреагирует болезненным для Турции образом на выдачу «азовцев» и поддержку ее устремлений в НАТО, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Депутат уверен, что Эрдоган пользуется нынешней зависимостью России от Турции. Эта страна остается окном во внешний мир для России, кроме того у Москвы с Анкарой особые договоренности по Сирии. Вот почему «Москва терпит от Анкары все», сделал вывод Затулин.

«Обратите внимание на дежурную реакцию России. Последовали только заявления, но не отозваны специалисты с АЭС „Аккую“, не перекрыт газопровод „Турецкий поток“, не приостановлены проекты черноморского сотрудничества, — перечисляет тюрколог Образцов. — Решение Анкары по „азовцам“ тонко развязывает российской дипломатии руки по очень большому спектру вопросов. Например, возможный отказ Москвы от зерновой сделки теперь найдет логичное объяснение — не выдержали нервы. Никаких претензий Москве теперь в Анкаре предъявлять никто не будет», — предположил тюрколог.

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