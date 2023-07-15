Пассажиров рейса Петербург — Анталья более десяти часов держат в аэропорту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиров рейса авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Санкт-Петербург — Анталья, более десяти часов держат в аэропорту Пулково, сообщили в беседе с «Фонтанкой» очевидцы происходящего. По словам одного из них, рейс должен был вылететь еще в 02:50. Пассажиры около семи часов провели в терминале, затем их пустили на борт самолета, а позднее снова отправили в аэропорт.

По данным «Фонтанки», причиной задержки рейса стали неполадки с топливным баком самолета. Согласно последней информации, пассажиры должны отправиться в полет в 13:45.

Мы заставили командира выпустить нас в терминал. <...> У Пулково данных нет. Пытаются починить данный борт, — рассказал пассажир рейса по имени Денис.

Другой очевидец происходящего, Вадим заявил, что у одной из пассажирок случилась паническая атака в самолете, она покинула борт.

6 июля сообщалось, что в трех аэропортах Москвы отменили и задержали 30 рейсов. Так, в аэропорту Домодедово отменили три рейса и задержали 11, в Шереметьево отменили два рейса и перенесли шесть рейсов. Кроме того, в аэропорту Внуково задержали четыре рейса, столько же рейсов было отменено.