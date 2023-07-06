В трех аэропортах Москвы задержали и отменили 30 рейсов «Яндекс. Расписания»: в трех аэропортах Москвы задержали и отменили 30 рейсов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С утра в трех аэропортах Москвы отменили и задержали 30 рейсов, сообщается на сервисе «Яндекс. Расписания». При этом в аэропорте Жуковский не сообщили о массовых задержках рейсов. Причины произошедшего на сервисе не приводятся.

Согласно данным сервиса, в аэропорту Домодедово отменили три рейса и задержали 11, в Шереметьево отменили два рейса и перенесли шесть рейсов. Кроме того, в аэропорту Внуково задержали четыре рейса, столько же рейсов было отменено.

Ранее более десяти самолетов, пунктом назначения которых является аэропорт Внуково, перенаправили в другие столичные терминалы, свидетельствовали данные онлайн-табло. Речь шла о рейсах из Анкары, Еревана, Шарм-эль-Шейха, Дубая, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Уфы и Перми. По данным табло, рейсы из Египта и Дубая перенаправили в Домодедово, а из Махачкалы, Новосибирска, Челябинска — в Шереметьево.

Кроме того, около десяти рейсов оказались задержаны. Из Внуково с опозданием вылетели самолеты, направляющиеся в Дубай, Саратов, Сочи, Тамбов, Самару, Газипашу, Минеральные воды, Анталью и Ташкент. В аэропорту Внуково сообщили, что по техническим причинам на территории аэровокзала были введены ограничения на прием и выпуск самолетов с 05:10. Их продлили до 08.00. Уточняется, что остальные столичные аэропорты работали в штатном режиме.