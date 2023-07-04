Более десяти самолетов, пунктом назначения которых является аэропорт Внуково, перенаправили в другие столичные терминалы, следует из данных онлайн-табло. Речь идет о рейсах из Анкары, Еревана, Шарм-эль-Шейха, Дубая, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Уфы и Перми.
По данным табло, рейсы из Египта и Дубая перенаправили в Домодедово, а из Махачкалы, Новосибирска, Челябинска — в Шереметьево.
Кроме того, около десяти рейсов оказались задержаны. Из Внуково с опозданием вылетят самолеты, направляющиеся в Дубай, Саратов, Сочи, Тамбов, Самару, Газипашу, Минеральные воды, Анталью и Ташкент.
Аэропорт Внуково сообщил РИА Новости, что по техническим причинам на территории аэровокзала были введены ограничения на прием и выпуск самолетов с 05:10. Их продлили до 08.00. Уточняется, что остальные столичные аэропорты работают в штатном режиме.
Ранее недалеко от Новой Москвы сбили несколько беспилотников. Telegram-канал Baza сообщил, что дрон атаковал военную базу в Подмосковье. Пострадавших и разрушений нет. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.