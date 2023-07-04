Во Внуково более десяти рейсов направили в другие аэропорты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более десяти самолетов, пунктом назначения которых является аэропорт Внуково, перенаправили в другие столичные терминалы, следует из данных онлайн-табло. Речь идет о рейсах из Анкары, Еревана, Шарм-эль-Шейха, Дубая, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Уфы и Перми.

По данным табло, рейсы из Египта и Дубая перенаправили в Домодедово, а из Махачкалы, Новосибирска, Челябинска — в Шереметьево.

Кроме того, около десяти рейсов оказались задержаны. Из Внуково с опозданием вылетят самолеты, направляющиеся в Дубай, Саратов, Сочи, Тамбов, Самару, Газипашу, Минеральные воды, Анталью и Ташкент.

Аэропорт Внуково сообщил РИА Новости, что по техническим причинам на территории аэровокзала были введены ограничения на прием и выпуск самолетов с 05:10. Их продлили до 08.00. Уточняется, что остальные столичные аэропорты работают в штатном режиме.

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