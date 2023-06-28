«Украинцы молчат»: как относятся к россиянам в Турции на самом деле Ждут ли россиян в Анталье, Белеке и на других курортах в 2023 году

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Отдых в Турции

Турция считается одним из главных направлений пляжного отдыха среди российских туристов. Многим нравится высокий уровень сервиса на курортах, доброжелательность местных, природа. После закрытия некоторых стран россияне стали еще чаще приезжать в Турцию: одни прилетают на отдых, другие хотят приобрести на берегу Средиземного моря жилье и получить вид на жительство. NEWS.ru рассказывает, как относятся к россиянам в Турции туристы из других стран и местные жители.

Что говорят россияне об отношениях с иностранными туристами в Турции

В Telegram-чате «Турция Чат TravelAsk» россиянка поинтересовалась, как относятся к туристам из РФ за пределами отеля, безопасно ли гулять в городах.

«Минимум вдесятером надо. P. S. Нормальное отношение, если сами себя нормально ведете. Можете смело гулять и одна, и парой», — ответили женщине.

«Если вы не будете ходить с огромной буквой Z на футболке, вам и слова никто плохого не скажет», — отметили другие туристы.

«Мы пару дней назад в Кемере в кемпинге жили с украинцами — и ничего, они молчат, мы тоже. Сегодня с австрийцами и немцами в Каппадокии ночевали, все хорошо»; «Я вообще в команде поляков играл в водное поло и ужинали с семьей украинцев, нормально все, наоборот, поделились инфой, как и куда лучше добраться», — написали российские туристы.

Многие пользователи отмечают, что в Турции конфликты на почве межнациональной неприязни жестко пресекаются полицией. «Есть у них распоряжение не портить репутацию отеля, района, страны межнациональными распрями. Прецеденты были, выселяли»; «Сразу звоните в жандармерию. Они приезжают быстро, как правило, с переводчиком и в большинстве случаев — хоть поляки, хоть ещё кто — депорт в 24 часа. Действуют жестко», — поделились участники чата.

Фото: Shutterstock Отдых в Турции

Как относится к россиянам персонал турецких отелей

Путешественник Петр Евсеев рассказал ОСН об отношении персонала на турецких курортах. По его словам, в хороших отелях россияне не сталкиваются с хамством.

«Если вы платите за пять звезд, all inclusive и прочие атрибуты качественного отдыха, то можете быть уверенными почти на 100%, что к обслуживанию и сервису у вас вопросов не возникнет. Если вы решили сэкономить и останавливаетесь в маленьких гостиницах двух или трех звезд, будьте готовы к сюрпризам. И к тому, что вас будут пытаться дополнительно развести на деньги за условный сэндвич на завтрак», — поделился он.

Как складываются отношения переехавших в Турцию россиян с местными

Россиянка Камилла, долгое время проживающая в Анталье, поделилась мнением о соотечественниках, которые в прошлом году переехали в Турцию на долгий срок. По ее мнению, они с трудом привыкают к жизни в этой стране: конфликтуют с управляющими компаниями, возмущаются, когда слышат ежедневные молитвы, звучащие из громкоговорителей.

«Порой так и хочется сказать — вы не у себя дома. Того уровня понимания, к которому вы привыкли, в чужой стране не будет. Никто не будет удовлетворять хотелки приезжих, даже самых прилежных, во вред местному населению. Если вы переезжаете в другую страну, то придется смириться и со статусом гостя, и с некоторыми непривычными для вас вещами. Не устраивает сервис, громкоговорители или дорожание ЖКХ — езжайте домой», — подчеркнула она.

Фото: Shutterstock Стамбул, Турция

Что думают о россиянах в Турции иностранцы

Издание «Аргументы и Факты» приводит отзыв полячки, отдохнувшей в Анталье. Ее поразило количество туристов из России на улицах, а также вывески на русском языке не только в магазинах, но и на домах.

«У подъездов висят карточки с правилами для жильцов, два предложения на турецком, остальные на русском. Вокруг меня одни русские, конечно, и украинцы, но я их не различаю. Я чувствую себя некомфортно, хотя они выглядят, как я. На улицах одни белые лица, турок нет. От турок я узнаю, что у них живут как украинцы, так и их злейшие враги. Все живут в „единстве“, буквально от двери к двери», — поделилась туристка.

Полячка добавила, что увиденное стало для нее настоящим культурным шоком.

Есть ли в Турции отели, которые не принимают русских туристов

Telegram-канал Readovka сообщил, что в Турции появился новый тренд — «отели без русских». Речь идет о гостиницах курорта Мармарис, которые отказывают туристам из России в бронировании под разными предлогами.

В комментариях под новостью люди делятся мнениями: «Поэтому там пусто»; «У них испокон веков такая политика была — на двух стульях усидеть».

Некоторые туристы утверждают, что в Турции и ранее были гостиницы, куда селили людей одной национальности. «Например „немецкие“ отели, где никогда не было русских. Мы даже не знали о существовании этих отелей», — написала в комментариях одна россиянка.

Однако люди, которые отдыхают в Мармарисе сейчас, назвали такое сообщение издания «вбросом». «Зачем вы пишете неправду, мы сейчас в Мармарисе, отдыхаем в большом отеле. Да, тут всегда больше британцев, немцев, русских гораздо меньше, чем на Анталийском побережье, но отношение к нам очень дружелюбное, не надо народ настраивать плохо, в ресторанах меню дают на русском», — отметила Венера.

Как выбрать хороший отель в Турции и распланировать отдых

Руководитель турагентства Go travel Наталия Ансталь рассказала NEWS.ru, что надо учитывать при выборе отеля в Турции. По ее словам, сначала надо определиться, на каком курорте вы будете отдыхать.

«Выбор отеля зависит во многом от состава семьи. Если семья едет с маленькими детьми, лучше рассматривать песчаные пляжи, которые находятся, например, в Белеке. Если дети уже взрослые, можно выбирать другие курорты, например Кемер», — пояснила она.

Фото: Shutterstock Отдых в Турции

При выборе места отдыха руководитель турагентства советует путешественникам учитывать интересы и хобби.

«Если это спортивные туристы, которым интересны экстрим-приключения, они выбирают отели, которые располагаются, скажем, на курорте Олюдениз, где можно прыгнуть с параглайдинга, это достаточно популярное место. Там очень хорошие, красивые пляжи и более европейский отдых. А если рассматривать именно обычные турецкие отели, которые работают по системе „все включено“ и находятся на стандартных курортах, таких как Анталья, Белек, здесь, конечно, стоит обратить внимание, на береговую линию», — советует она.

Что касается негативного отношения к российским туристам, то, по словам собеседницы NEWS.ru, ни она сама, ни ее клиенты с таким не сталкивались.

«На нашей практике нет такого, что кому-то можно бронировать конкретный отель, а нам нельзя. Конфликтов действительно нет», — резюмировала она.

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