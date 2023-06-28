Турция считается одним из главных направлений пляжного отдыха среди российских туристов. Многим нравится высокий уровень сервиса на курортах, доброжелательность местных, природа. После закрытия некоторых стран россияне стали еще чаще приезжать в Турцию: одни прилетают на отдых, другие хотят приобрести на берегу Средиземного моря жилье и получить вид на жительство. NEWS.ru рассказывает, как относятся к россиянам в Турции туристы из других стран и местные жители.
Что говорят россияне об отношениях с иностранными туристами в Турции
В Telegram-чате «Турция Чат TravelAsk» россиянка поинтересовалась, как относятся к туристам из РФ за пределами отеля, безопасно ли гулять в городах.
«Минимум вдесятером надо. P. S. Нормальное отношение, если сами себя нормально ведете. Можете смело гулять и одна, и парой», — ответили женщине.
«Если вы не будете ходить с огромной буквой Z на футболке, вам и слова никто плохого не скажет», — отметили другие туристы.
«Мы пару дней назад в Кемере в кемпинге жили с украинцами — и ничего, они молчат, мы тоже. Сегодня с австрийцами и немцами в Каппадокии ночевали, все хорошо»; «Я вообще в команде поляков играл в водное поло и ужинали с семьей украинцев, нормально все, наоборот, поделились инфой, как и куда лучше добраться», — написали российские туристы.
Многие пользователи отмечают, что в Турции конфликты на почве межнациональной неприязни жестко пресекаются полицией. «Есть у них распоряжение не портить репутацию отеля, района, страны межнациональными распрями. Прецеденты были, выселяли»; «Сразу звоните в жандармерию. Они приезжают быстро, как правило, с переводчиком и в большинстве случаев — хоть поляки, хоть ещё кто — депорт в 24 часа. Действуют жестко», — поделились участники чата.
Как относится к россиянам персонал турецких отелей
Путешественник Петр Евсеев рассказал ОСН об отношении персонала на турецких курортах. По его словам, в хороших отелях россияне не сталкиваются с хамством.
«Если вы платите за пять звезд, all inclusive и прочие атрибуты качественного отдыха, то можете быть уверенными почти на 100%, что к обслуживанию и сервису у вас вопросов не возникнет. Если вы решили сэкономить и останавливаетесь в маленьких гостиницах двух или трех звезд, будьте готовы к сюрпризам. И к тому, что вас будут пытаться дополнительно развести на деньги за условный сэндвич на завтрак», — поделился он.
Как складываются отношения переехавших в Турцию россиян с местными
Россиянка Камилла, долгое время проживающая в Анталье, поделилась мнением о соотечественниках, которые в прошлом году переехали в Турцию на долгий срок. По ее мнению, они с трудом привыкают к жизни в этой стране: конфликтуют с управляющими компаниями, возмущаются, когда слышат ежедневные молитвы, звучащие из громкоговорителей.
«Порой так и хочется сказать — вы не у себя дома. Того уровня понимания, к которому вы привыкли, в чужой стране не будет. Никто не будет удовлетворять хотелки приезжих, даже самых прилежных, во вред местному населению. Если вы переезжаете в другую страну, то придется смириться и со статусом гостя, и с некоторыми непривычными для вас вещами. Не устраивает сервис, громкоговорители или дорожание ЖКХ — езжайте домой», — подчеркнула она.
Что думают о россиянах в Турции иностранцы
Издание «Аргументы и Факты» приводит отзыв полячки, отдохнувшей в Анталье. Ее поразило количество туристов из России на улицах, а также вывески на русском языке не только в магазинах, но и на домах.
«У подъездов висят карточки с правилами для жильцов, два предложения на турецком, остальные на русском. Вокруг меня одни русские, конечно, и украинцы, но я их не различаю. Я чувствую себя некомфортно, хотя они выглядят, как я. На улицах одни белые лица, турок нет. От турок я узнаю, что у них живут как украинцы, так и их злейшие враги. Все живут в „единстве“, буквально от двери к двери», — поделилась туристка.
Полячка добавила, что увиденное стало для нее настоящим культурным шоком.
Есть ли в Турции отели, которые не принимают русских туристов
Telegram-канал Readovka сообщил, что в Турции появился новый тренд — «отели без русских». Речь идет о гостиницах курорта Мармарис, которые отказывают туристам из России в бронировании под разными предлогами.
В комментариях под новостью люди делятся мнениями: «Поэтому там пусто»; «У них испокон веков такая политика была — на двух стульях усидеть».
Некоторые туристы утверждают, что в Турции и ранее были гостиницы, куда селили людей одной национальности. «Например „немецкие“ отели, где никогда не было русских. Мы даже не знали о существовании этих отелей», — написала в комментариях одна россиянка.
Однако люди, которые отдыхают в Мармарисе сейчас, назвали такое сообщение издания «вбросом». «Зачем вы пишете неправду, мы сейчас в Мармарисе, отдыхаем в большом отеле. Да, тут всегда больше британцев, немцев, русских гораздо меньше, чем на Анталийском побережье, но отношение к нам очень дружелюбное, не надо народ настраивать плохо, в ресторанах меню дают на русском», — отметила Венера.
Как выбрать хороший отель в Турции и распланировать отдых
Руководитель турагентства Go travel Наталия Ансталь рассказала NEWS.ru, что надо учитывать при выборе отеля в Турции. По ее словам, сначала надо определиться, на каком курорте вы будете отдыхать.
«Выбор отеля зависит во многом от состава семьи. Если семья едет с маленькими детьми, лучше рассматривать песчаные пляжи, которые находятся, например, в Белеке. Если дети уже взрослые, можно выбирать другие курорты, например Кемер», — пояснила она.
При выборе места отдыха руководитель турагентства советует путешественникам учитывать интересы и хобби.
«Если это спортивные туристы, которым интересны экстрим-приключения, они выбирают отели, которые располагаются, скажем, на курорте Олюдениз, где можно прыгнуть с параглайдинга, это достаточно популярное место. Там очень хорошие, красивые пляжи и более европейский отдых. А если рассматривать именно обычные турецкие отели, которые работают по системе „все включено“ и находятся на стандартных курортах, таких как Анталья, Белек, здесь, конечно, стоит обратить внимание, на береговую линию», — советует она.
Что касается негативного отношения к российским туристам, то, по словам собеседницы NEWS.ru, ни она сама, ни ее клиенты с таким не сталкивались.
«На нашей практике нет такого, что кому-то можно бронировать конкретный отель, а нам нельзя. Конфликтов действительно нет», — резюмировала она.
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