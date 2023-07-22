Синоптик предупредил, что жара из Сахары «взорвет» Турцию вслед за Европой Вильфанд предрек переход аномальной жары из Европы на юг Турции

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На юг Турции движется аномальная жара из Европы, вызванная «тепловым взрывом» в пустыне Сахара, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в эти выходные на побережье Средиземноморья воздух может прогреться вплоть до плюс 45 градусов, а само море — до 26.

Этот жаркий воздух сейчас распространился на Турцию. Если в Стамбуле, в Анкаре, на севере Турции — температура около 35 градусов, то на юге, на побережье Средиземного моря — 40–45 градусов в эти выходные, температура воды — 25–26 градусов, — сообщил Вильфанд.

Более благоприятная погода ожидается в центре Западной Европы, в частности в Германии и Франции, с температурой около плюс 25 градусов, добавил метеоролог. При этом жара сохранится в Испании, где прогнозируется плюс 35–40 градусов, отметил Вильфанд.

Ранее Вильфанд предупредил москвичей, что 24 июля обещает стать самым холодным днем грядущей недели в столице. Как отметил синоптик, столбик термометра не поднимется выше плюс 19 градусов, таким образом погода подтвердит поговорку «Понедельник — день тяжелый». Похолодание ожидается в связи с приходом в столицу холодного северного ветра, объяснил научный руководитель Гидрометцентра.