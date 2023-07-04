Как организовать отдых в Турции самому: пошаговая инструкция Будет ли это выгоднее, чем покупка путевки, сколько стоят авиабилеты

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Россияне, которые планируют летний или осенний отдых за границей, часто выбирают Турцию. Но многие задаются вопросом, как забронировать поездку самостоятельно и не будет ли это выгоднее, чем брать путевки у посредников — туроператоров и агентств. NEWS.ru разобрался в этом вопросе.

Как забронировать отель

Забронировать отель в Турции сегодня позволяют множество сайтов-агрегаторов. Хотя когда-то самый популярный из них — Booking.com — ушел из России 5 марта и перестал принимать оплату с карт российских банков, таких сайтов еще очень и очень много.

По данным компании-разработчика софта для управления отелями TravelLine, весной прошлого года больше всего онлайн-бронирований гостиниц — 27,6% — было зафиксировано на агрегаторе «Островок». Еще 12% — на сайте «Броневик», 11,45% — на сервисе «Яндекс.Путешествия», 9,4% — на 101hotels.com, 9,3% — на «Академсервисе», 7,8% — на «Алеане», 3,95% — на Zabroniryi.ru, 3,72% — на OneTwoTrip, 2,45% — на Pegas, 1,92% — на портале «Городской центр бронирования».

Часть этих сайтов позволяет забронировать номер только в России, но «Островок», «Яндекс.Путешествия», 101hotels.com, «Академсервис» и OneTwoTrip работают и с заграничными отелями. Также можно забронировать номера в зарубежных гостиницах на сайте Pegas Touristik или любого другого туроператора.

Фото: Katja Kreder/Global Look Press

Сколько это будет стоить

Если смотреть сейчас на «Островке» недельный отдых в четырехзвездочном отеле по системе «все включено» на двоих в Анталье с датой заезда 17 июля, а выезда — 24 июля, то он обойдется в сумму от 170 тыс. руб., на «Яндекс.Путешествиях» — от 212 тыс. руб.

На «Академсервисе» на эти даты есть четырехзвездочные отели с режимом питания «только завтрак», но и цены здесь куда скромнее — 60–90 тыс. руб. на двоих. OneTwoTrip предлагает номера в четерыхзвездочных отелях, но без питания по еще более демократичным ценам — от 28–40 тыс. руб. на двоих на неделю. На 101hotels.com под нужные даты не было найдено ни одной гостиницы — напротив каждой из них была пометка «распродано».

Как забронировать перелет и сколько он будет стоить

Авиабилеты из Москвы в Анталью также можно купить на «Яндекс.Путешествиях», OneTwoTrip, а также на Tutu.ru, сайтах туроператоров (например, Tez Tour) или на сайте-агрегаторе билетов — Aviasales.

На «Яндекс.Путешествиях» на даты 17–24 июля есть много билетов туда-обратно на двоих за 50–60 тыс. руб. Доступны варианты от «Аэрофлота», «Победы», S7 и других авиакомпаний. На Aviasales, Tutu.ru, Tez Tour — нижняя граница цен чуть выше — 52 тыс. руб. На OneTwoTrip — еще чуть выше, 53 тыс. руб. Но все это — расценки на авиабилеты без багажа. Если же выбирать багаж, то минимальная цена резко возрастает до 65–68 тыс. руб.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как обеспечить себя медстраховкой

В турпакеты помимо авиабилетов и проживания часто включены медицинская страховка и трансфер от аэропорта до отеля и обратно. Как отмечают в российских страховых компаниях, медстраховка для въезда в Турцию россиянину не нужна. Но это не значит, что ее не стоит делать. К примеру, во время поездки в нацпарк для рафтинга или даже просто во время купания с туристом может что-то случиться, и ему потребуется медицинская помощь. Именно поэтому все же лучше застраховать себя и спутников до поездки. К тому же это недорого.

К примеру, в «Сбер Страховании» страховка для двоих 33-летних путешественников на неделю в Турции с максимальным покрытием €35 тыс. на каждого обойдется всего лишь в 1 тыс. руб. Ее можно заказать и во множестве других компаний. Подобная страховка обычно включает экстренную и неотложную помощь, покупку лекарств, медицинскую транспортировку, поисково-спасательные работы, лечение от COVID-19 и даже экстренную стоматологическую помощь.

Как организовать трансфер до отеля

Еще одна тема — трансфер. Такси на выходе из аэропорта будет достаточно дорогим удовольствием, ведь ценообразование по нему часто очень непрозрачно. Также можно заказать трансфер на микроавтобусе в аэропорту, но и это будет недешево (правда, можно торговаться).

Лучше всего заранее узнать в интернете про то, как доехать до своего отеля на местном автобусе. На них можно добраться из аэропорта Антальи до центра города или автовокзала буквально за €1—2. Если речь о муниципальных автобусах, в киосках на выходе из терминала к парковкам нужно купить «Антальякарт» (аналог московской «Тройки») за 25 лир, там же узнать, сколько будет стоить проезд на нужном вам маршруте и пополнить ее на нужную сумму, к примеру на 50 лир. «Антальякарт» можно будет использовать и дальше для поездок в пределах города, просто пополняя ее наличными в специальных терминалах (в Стамбуле также работает «Истанбулкарт»).

Либо же можно воспользоваться коммерческими автобусами Havas (Хаваш). По последней информации, проезд на них стоит 50 лир.

Фото: Walter G. Allgöwer/Global Look Press

Будет ли выгоднее взять путевку

В конце июня вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил NEWS.ru, что горящий тур в Турцию обойдется примерно в 50 тысяч рублей на человека. Экономно за границу можно сейчас вылететь рейсами авиакомпании «Победа» в Стамбул, сказал он.

По данным группы компаний «Слетать.ру», в июне забронировать недельный тур на двоих с заездом через неделю и проживанием в отеле категории 4* на «все включено» можно было от 72 тыс. рублей на двоих. Аналогичный по условиям тур на сентябрь будет стоить от 93,5 тыс. руб.

При этом средний чек за отдых в Турции, по данным компании, сейчас составляет 176 тыс. руб. То есть люди едут дольше чем на одну неделю. Кроме того, свыше 70% заявок приходится на отели категории 5*. Самый высокий средний чек в Белеке — 320 тыс. рублей. Затем идут Фетхие — 247 тыс. руб., Кушадасы — 233 тыс., Анталья — 219 тыс., Сиде — 211 тыс., Бодрум — 210 тыс. и Кемер — 202 тыс.

Чуть менее 90% клиентов предпочитают типы питания «все включено» и «ультра все включено», рассказали NEWS.ru в компании.

На сайте tutu.ru путевки в Анталью на 17–24 июля в пятизвездочные отели с питанием «все включено», перелетом, трансфером и медстраховкой начинаются от 107 тыс. руб. на двоих, но чаще стоят 130–140 тыс. руб. на двоих. При самостоятельном бронировании поездки в последнюю сумму обойдутся только авиабилеты. Таким образом, путевки часто гораздо выгоднее, чем отдельное бронирование авиабилетов и номеров в отелях.

Читайте также:

Сколько стоит отдых в Турции в 2023 году летом и осенью: реальные цены

Названы самые дешевые направления для отдыха за границей

Если нет дачи и денег на Турцию: где и как дешево отдохнуть в России