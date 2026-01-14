Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 09:45

Масленица не за горами: бархатные блины — не рвутся и не пригорают: не потеряйте рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Масленица уже совсем близко, а значит, самое время сохранить проверенный рецепт идеальных блинов. Бархатные блинчики получаются тонкими, нежными и эластичными — они не рвутся и не прилипают к сковороде. Такой результат легко повторить дома, даже если вы печете блины нечасто.

Ингредиенты: молоко — 500 мл, кипяток — 250 мл, мука — 2 стакана (по 250 мл), яйца — 3 шт., сахар — 1 ст. ложка, соль — 0,5 ст. ложки, растительное масло — 1 ст. ложка, сливочное масло — 1 ст. ложка.

Приготовление: муку обязательно просеять, смешать с сахаром и солью. Молоко слегка подогреть до теплого состояния и влить в муку, хорошо размешивая венчиком или миксером до однородности. Добавить яйца и снова перемешать. Крутой кипяток влить тонкой струйкой, не прекращая помешивание — тесто станет гладким и эластичным. Накрыть и оставить на 30 минут. После настаивания вмешать растопленное сливочное и растительное масло. Хорошо разогреть сковороду, налить половину половника теста и распределить тонким слоем. Выпекать по 20–30 секунд с каждой стороны. Готовые блины складывать стопкой, при желании смазывать маслом и подавать с медом, сметаной или вареньем.

Ранее мы делились рецептом из пачки фарша и кефира. Готовим гору ленивых беляшей за 20 минут.

Проверено редакцией
