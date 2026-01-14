Творожный крем без возни: быстро, вкусно и для любого десерта — ваш кулинарный помощник

Хотите приготовить идеальный крем для торта или эклеров, но боитесь сложных рецептов? Попробуйте творожный крем — он не требует варки, готовится за считаные минуты и получается удивительно нежным. Благодаря устойчивости и пластичности он отлично держит форму: не растекается и не оседает, поэтому подходит и для прослойки, и для украшения десертов. А приятная кислинка творога в сочетании со сливочной сгущенкой создает неповторимый вкус.

Для крема вам понадобятся: творог — 300 г, сливочное масло — 250 г, вареная сгущенка — 1 банка. Если есть миксер, дело пойдет быстрее: размягченное масло и протертый через сито творог взбейте до однородности, затем постепенно введите сгущенку до пышности. Нет миксера? Не беда! Размятое вилкой масло соедините с протертым творогом, тщательно перетрите, а потом частями добавьте сгущенку, активно помешивая венчиком. Хоть крем и получится чуть менее воздушным, вкус от этого не пострадает. Ваш универсальный десерт‑помощник готов!

