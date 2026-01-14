Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 11:36

Редкий советский танк «Объект 476» применили на Украине

Опытный советский танк «Объект 476» (шифр «Кедр»), выпущенный ограниченной серией, начали использовать в институте танковых войск на Украине, сообщает «Российская газета». Фото боевой машины появилось в открытых источниках.

На снимке запечатлена корма танка «Кедр», что позволило идентифицировать редкий опытный образец советского бронетанкового производства.

Разработка танка «Кедр» велась в середине 1970-х годов в рамках опытно-конструкторских работ, направленных на повышение подвижности советских танков. Машина создавалась на базе серийного Т-64Б. В ходе модернизации танк получил дизельный двигатель 6ТД-1 мощностью 1000 лошадиных сил, а также новую литую башню с комбинированной броней, в состав которой входил полиуретан.

Ранее в зоне проведения специальной военной операции был замечен танк Т-90С ВС России в экспортной комплектации, оснащенный современным французским тепловизором. Боевая машина также имеет усиленную защиту. Производитель оптики, компания Thales Group, является крупным международным поставщиком высокотехнологичных систем, основанным в 1892 году и базирующимся во Франции.

