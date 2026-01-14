Атака США на Венесуэлу
Курица с апельсином и беконом в медово-соевом соусе: запекаю целиком. Аромат на весь дом, мясо — сочнейшее!

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Это блюдо — воплощение мечты: минимум подготовки, один противень, а на выходе — целый праздничный ужин. Сочная курица с хрустящей кожей, ароматный картофель и цитрусовые ноты, которые создают невероятную атмосферу.

Куриную тушку (1,5–2 кг) промываю и обсушиваю. Аккуратно пальцами отделяю кожу на грудке и бедрах, не снимая ее полностью. В образовавшиеся карманы закладываю тонкие ломтики бекона и небольшие кусочки холодного сливочного масла. Это сделает мясо невероятно сочным.

Картофель (5–6 шт.) очищаю и режу крупными дольками. Выкладываю его в форму или на противень, сбрызгиваю растительным маслом.

Для соуса смешиваю в мисочке 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. жидкого меда, 1 ст. л. растительного масла, соль, черный перец и любимые специи для курицы (паприка, чесночный порошок).

Курицу выкладываю поверх картофеля. Щедро смазываю соусом со всех сторон, часть соуса выливаю на картофель. Внутрь тушки кладу 2–3 кружочка апельсина и пару веточек розмарина. Оставшиеся апельсиновые кружочки (1–2 апельсина) раскладываю вокруг курицы, между картофелем.

Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 50–60 минут. В процессе пару раз поливаю курицу и картошку выделившимся соком. Готовность проверяю, проткнув ножку: сок должен быть прозрачным. Даю птице немного отдохнуть перед подачей.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
