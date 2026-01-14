Медсестру отстранили от работы из-за смен с бойфрендом В Китае медсестру частной клиники отстранили из-за бойфренда на рабочем месте

Медсестра частной клиники в Китае отстранена от работы после того, как допустила своего бойфренда на рабочее место во время смен, сообщает South China Morning Post. Она представляла своего партнера как коллегу, работающего в ночное время.

По данным издания, мужчина регулярно сопровождал ее, поскольку днем работал в другой организации. В больнице он выполнял различные функции, включая заполнение отчетов, работу за компьютером на посту медсестер, подготовку лекарств для пациентов и подписание этикеток для внутривенных вливаний.

Представитель клиники подтвердил, что руководство знало об этой ситуации и проводит внутреннюю проверку, рассматривая инцидент как серьезное нарушение. Муниципальная санитарная комиссия также отреагировала на ситуацию, опубликовав заявление об отстранении медсестры от работы за нарушение трудовой дисциплины. В документе подчеркивается важность соблюдения стандартов безопасности пациентов и обещание строгого наказания за подобные случаи.

