14 января 2026 в 11:36

Медсестру отстранили от работы из-за смен с бойфрендом

В Китае медсестру частной клиники отстранили из-за бойфренда на рабочем месте

Медсестра частной клиники в Китае отстранена от работы после того, как допустила своего бойфренда на рабочее место во время смен, сообщает South China Morning Post. Она представляла своего партнера как коллегу, работающего в ночное время.

По данным издания, мужчина регулярно сопровождал ее, поскольку днем работал в другой организации. В больнице он выполнял различные функции, включая заполнение отчетов, работу за компьютером на посту медсестер, подготовку лекарств для пациентов и подписание этикеток для внутривенных вливаний.

Представитель клиники подтвердил, что руководство знало об этой ситуации и проводит внутреннюю проверку, рассматривая инцидент как серьезное нарушение. Муниципальная санитарная комиссия также отреагировала на ситуацию, опубликовав заявление об отстранении медсестры от работы за нарушение трудовой дисциплины. В документе подчеркивается важность соблюдения стандартов безопасности пациентов и обещание строгого наказания за подобные случаи.

Ранее стало известно, что жительница Китая получит выплату в размере около $1,4 тыс. (почти 110 тыс. рублей) по «страховке любви». Условия полиса женщина выполнила после официальной регистрации брака.

