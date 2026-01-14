Петербуржец припарковался на ступенях подъезда и поплатился Жителя Санкт-Петербурга наказали за парковку внедорожника на ступенях подъезда

Житель Санкт-Петербурга припарковал внедорожник на ступенях подъезда, сообщили в управлении МВД России по городу. Сотрудникам полиции удалось найти нарушителя. Водителя уже привлекли к ответственности, ему предстоит ответить за свои действия в судебном порядке.

В отношении мужчины было вынесено постановление по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ, а также составлен протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ. Теперь ему предстоит ответить за свои действия в судебном порядке, — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел в начале года в доме на Актерском проезде. При этом внедорожник был без госномеров. Владельцем автомобиля оказался 46-летний мужчина. Машину отправили на спецстоянку для проведения экспертизы, а сам водитель получил административный протокол.

