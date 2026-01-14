Прокуратура раскрыла, сколько лет за решеткой грозит экс-мэру Владимира

Прокуратура Владимирской области потребовала для бывшего мэра регионального центра Дмитрия Наумова девять лет колонии. Как уточнили в пресс-службе ведомства, экс-градоначальник обвиняется во взяточничестве.

Выступая в прениях, государственный обвинитель попросил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок девять лет, штрафа в размере 55 млн рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления <...> на срок 10 лет, — сказано в сообщении.

Следствие установило, что в ноябре 2023 года к Наумову пришли два жителя Подмосковья. Они предложили ему регулярные выплаты за помощь в захвате рынка ритуальных услуг во Владимире.

По договоренности, чиновник помог поставить своих людей на руководящие должности в городских похоронных службах. Например, он назначил нужного человека временным директором местного специализированного комбината ритуальных услуг.

Также при его участии приняли особые правила, которые давали преимущества этой группе. За такую помощь Наумов получил взятку от своего заместителя — не меньше 1,1 млн рублей, сказано в материале.

