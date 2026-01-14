Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 11:40

Прокуратура раскрыла, сколько лет за решеткой грозит экс-мэру Владимира

Прокуратура запросила для экс-главы Владимира Наумова девять лет колонии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Прокуратура Владимирской области потребовала для бывшего мэра регионального центра Дмитрия Наумова девять лет колонии. Как уточнили в пресс-службе ведомства, экс-градоначальник обвиняется во взяточничестве.

Выступая в прениях, государственный обвинитель попросил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок девять лет, штрафа в размере 55 млн рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления <...> на срок 10 лет, — сказано в сообщении.

Следствие установило, что в ноябре 2023 года к Наумову пришли два жителя Подмосковья. Они предложили ему регулярные выплаты за помощь в захвате рынка ритуальных услуг во Владимире.

По договоренности, чиновник помог поставить своих людей на руководящие должности в городских похоронных службах. Например, он назначил нужного человека временным директором местного специализированного комбината ритуальных услуг.

Также при его участии приняли особые правила, которые давали преимущества этой группе. За такую помощь Наумов получил взятку от своего заместителя — не меньше 1,1 млн рублей, сказано в материале.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что бывший губернатор Рязанской области, сенатор Николай Любимов обвиняется в получении сразу нескольких взяток. По его словам, общая сумма превышает 270 млн рублей.

Россия
Владимирская область
прокуратура
взятки
мэры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генпрокуратура требует взыскать с экс-сенатора сотни миллионов рублей
«Личное горе»: актер Леонтьев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Израиль и несколько арабских стран обратились к США с просьбой по Ирану
Что будет с рублем? Курс сегодня, 14 января, что с долларом, евро и юанем
Аэропорт Домодедово выставили на продажу на популярном сайте объявлений
В ЕС раскрыли «немыслимые» планы в отношении Путина
Продюсер ответил, получит ли Долина «Золотой граммофон» после скандала
Трое обвиняемых в изнасиловании школьницы услышали решение суда
Медведчук оценил территориальные аппетиты Трампа
Шеф-повар развеял популярный в Сети миф о борще
Власти России отложили публикацию важных данных о допдоходах бюджета
Появилось аудио переговоров Тимошенко с депутатами Рады в деле о подкупе
В Новокузнецке умерла мать, потерявшая ребенка в роддоме №1
Врача из России жестоко убили на популярном курорте
Раскрыто место прощания с Игорем Золотовицким
ВСУ лишились складов с оружием для ударов по России
Разведка сообщила о покушении на президента южноамериканской страны
«Студенты на него дышали»: кинокритик Шнейдеров о педагоге Золотовицком
Автоэксперт оценил возможность проверить водителей такси через «Госуслуги»
Российские бойцы освободили населенный пункт в Сумской области
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.