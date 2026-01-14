Белорусская драчена-перевертыш: запеченная пышка с салом и луком. Проще и вкуснее омлета

Драчена — это старинное белорусское блюдо, которое сочетает в себе сытность запеканки, нежность омлета и аромат деревенского завтрака. Ее секрет — в простейшем тесте на яйцах и муке, которое превращается в золотистую пухлую пышку с хрустящими кусочками поджаренного сала и лука. Она действительно готовится проще классического омлета, но благодаря своему насыщенному вкусу и красивой форме становится настоящим центром стола, согревающим и невероятно аппетитным.

Вам потребуется: 4 яйца, 5 ст. л. муки, 100 мл молока, 100 г соленого сала, 1 крупная луковица, соль и перец по вкусу, немного растительного масла. Взбейте яйца со щепоткой соли, постепенно добавьте муку и молоко, перемешивая до консистенции густой сметаны. Сало и лук мелко нарежьте, обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Равномерно распределите зажарку по дну, залейте подготовленным тестом. Жарьте на среднем огне под крышкой 7–8 минут, затем аккуратно переверните драчену на тарелку и положите обратно на сковороду подрумяниваться с другой стороны. Подавайте горячей, разрезанной на порции, со сметаной или свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.