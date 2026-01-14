Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 11:42

Волчанск, Гришино, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 14 января

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 14 января? Что происходит у Александровки, Васюковки, Волчанска, Веролюбовки, Гришино, Гуляйполя, Двуречанского, Доброполья, Константиновки, Красного Лимана, Миньковки, Нового Шахово, Новодмитровки, Озерного, Покровска, Радьковки, Степановки, Северска, Софиевки, Удачного, Харькова, Шахово и Яровой?

WarGonzo

«На Покровском направлении продолжаются бои в районе Гришино. На Добропольском направлении идут бои в районе Белицкого и Нового Донбасса. ВС РФ наступают к Кучерову Яру со стороны Шахово, занимают позиции на участке между селами Ивановка и Новое Шахово, продвигаются северо-восточнее Софиевки к Павловке и Новопавловке. На Константиновском направлении продолжаются бои в районе Берестка, Степановки и в самой Константиновке. На Краснолиманском направлении ВС РФ ведут бои в районе Александровки и на участке Яровая — Святогорск, продвигаются вдоль реки Северский Донец и занимают новые позиции в районе Пришиба. На Славянском направлении есть продвижение в районе Васюковки», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ продолжают продавливать оборону ВСУ в районе Волчанска, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Юго-западнее Северска противником отмечена интенсификация боевых действий нашими подразделениями у Свято-Покровского (Кировское). ВСУ продолжают упорные попытки отбить населенный пункт Гуляйполе, перебрасывая на данный участок фронта наиболее боеспособные части. За сутки было шесть безуспешных попыток. В Киеве все ярче проявляются последствия ударов по энергетике. На фоне холодов ширятся призывы депутатского корпуса подумать об эвакуации из города, отключения света и тепла все продолжительнее. Ночью взрывы звучали в Павлограде, Кривом Роге (массированный удар беспилотниками по энергетической инфраструктуре), Одесской области, Днепропетровске», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Ореховском участке ВС РФ продвигаются вдоль реки Конки к Орехову, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Белогорье, большая часть Малой Токмачки под нашим контролем. У Гуляйполя продвигаемся и берем под контроль близлижайшие территории. У Приморского наши десантники обходят Запорожье с востока. Атакуем Воздвижевку и Терноватое. Харьковское направление. Подразделения ВС РФ продолжают вести ожесточенные бои вокруг Волчанска. Продвигаясь, наши бойцы расширяют зону контроля. Продолжают давить ВСУ у населенных пунктов Лиман, Старица и Волчанские Хутора. Под натиском ВС РФ противник вынужден отступать. В Лиманских лесах ВС РФ продвигаются в ходе боев и занимают опорники противника при поддержке тяжелой артиллерии», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

