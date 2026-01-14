Наступление ВС РФ на Харьков 14 января: массовый уход с позиций, Купянск

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 14 января 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в среду, 14 января: обстановка на фронте сегодня

«На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки „Север“ продолжают продвижение практически на всех участках фронта в Харьковской области. Для обеспечения наступления задействуются все имеющиеся средства поражения. Противник отсиживается в обороне. В районе Старицы „северяне“ продвинулись на четырех участках. Общее продвижение составило 450 метров», — передает «Северный ветер».

Авторы канала также обратили внимание, что на многих направлениях в Харьковской области фиксируется массовый уход с позиций солдат ВСУ.

«Подразделения ВСУ спешно покидают занимаемые позиции под натиском „северян“, а оставленные окопы тщательно минируют. Кроме того, противником активно проводится дистанционное минирование с помощью БПЛА. В лесу возле Лимана „Воины Севера“ заняли участок леса, закрепились. Общее продвижение составило до 500 м. В Волчанских Хуторах наши штурмовики заняли и зачистили четыре промышленных здания, продвинувшись на 250 м. В районе Меловое — Хатнее „северяне“ зачищают лесопосадки возле Двуречанского. Ударами авиации и БПЛА „Герань-2“ уничтожены пункты дислокации 1-й ОБр ТрО в районе Чугуновки и 3-й ОТМБр в районе Великого Бурлука. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — добавил «Северный ветер».

«Рыбарь» пишет, что на Бурлукском направлении в Харьковской области российские подразделения продолжают расширять зону контроля к юго-западу от Волчанска, продвигаясь на нескольких участках.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Где отброшен враг? Малые штурмовые группы занимают лесные массивы в окрестностях Старицы — между рекой Волчьей и государственной границей. Со стороны Прилипки российским войскам удалось продвинуться к Графскому и зацепиться за застройку этого населенного пункта. Успехи здесь начались еще в первых числах января, и вполне вероятно, что их реальный масштаб несколько выше. Со стороны населенного пункта Лиман началось наступление на Симоновку. Там российские подразделения также продвинулись в лесных массивах и смогли зацепиться за застройку населенного пункта. Еще несколько лесополос штурмовики заняли в районе Вильчи», — отметили авторы канала.

По их словам, украинские формирования пытаются удерживать Волчанские Хутора, опираясь на резервы, стянутые в этот район еще во время боев за Волчанск.

«В районе Двуречанского также отмечаются локальные успехи: под контроль российских подразделений перешли еще две лесополосы на подступах к населенному пункту Колодезное. Бурлукское направление остается зоной преимущественно локальных атак и столь же ограниченных продвижений. Украинские формирования накопили здесь значительные силы: как в районе Большого Бурлука, так и в Чугуеве, в том числе для действий на соседнем Купянском направлении. В таких условиях глубокое вклинивание в оборону противника пока сопряжено с повышенными рисками», — добавил «Рыбарь».

«Дневник десантника» прокомментировал видео, на котором бойцы ВСУ поднимают флаг на одном из зданий в Купянске.

«„Квартал 95“ опубликовал видео с установкой флага дроном на крыше здания рады, который впоследствии был уничтожен нашими войсками. На кадрах видно, как двое военнослужащих ВСУ забегают в здание и вступают в бой. Примечательно, что они даже не попытались заснять тех, с кем якобы сражались. У меня сложилось мнение, что съемки боя были сделаны в другом месте, а финальный кадр с флагом на фоне рады является либо продуктом нейросети, либо монтажом. Это подтверждается сообщениями бойцов с передовой о том, что в здании рады находятся наши подразделения. В случае реального боя противник при первой возможности обязательно снял бы наших раненых или погибших для пропагандистских целей, а здесь — чистый шоу-бизнес», — отметил автор канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Он также обратил внимание, что ситуация в Купянске до сих пор остается крайне сложной.

«Наши войска ведут воздушную разведку. В ходе нее обнаружены скопления замаскированных укрытий бронетехники и артиллерии ВСУ. Противник свел всю имеющуюся технику и укрепил рубежи за Московкой и севернее. Атаки с этого направления сократились. Мы сохраняем контроль над территорией от кладбища на северной окраине Купянска до хлебозавода на западной окраине, а также от перекрестка Железнодорожной и Украинской до стадиона „Спартак“. Южнее, вдоль трассы Р-79 до Левадной, контроль также удерживается нашими силами. Со стороны комбикормового завода в направлении Подолов наши войска, согласно сообщениям с мест, провели штурмовые действия. В результате ВСУ были вынуждены оттянуть резервы в центральную часть Купянска-Узлового и утратили контроль над стыком железнодорожных веток в районе Лозовского переулка», — добавил «Дневник десантника».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Два брака с Жориным, отказ общаться с Собчак, шантаж: как живет Катя Гордон

Погода в Москве в среду, 14 января: ждать ли снегопада и сильного холода

Отказ от дочери, план похорон, рехаб-шоу: как живет Анастасия Волочкова