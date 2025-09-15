Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 11:00

Мармелад из тыквы и яблок — осенний десерт без химии!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Полезный мармелад из тыквы и яблок — осенний десерт без химии! Это натуральное лакомство, которое станет вкусным источником витаминов. Он идеально подходит для укрепления иммунитета, поднятия настроения и станет полезной альтернативой магазинным сладостям к чаю.

Ингредиенты

  • Молоко или вода — 1 стакан
  • Желатин — 1/4 стакана
  • Пюре тыквенное — 1,5 стакана
  • Пюре яблочное — 1/2 стакана
  • Корица — 1, 5 ч. л.
  • Мёд — 2 ст. л.
  • Имбирь — 3/4 ч. л.
  • Кардамон — 1/8 ч. л.

Приготовление

  1. Влейте молоко или воду в кастрюлю, всыпьте желатин и непрерывно помешивайте на медленном огне до его полного растворения.
  2. Добавьте тыквенное и яблочное пюре (проварите яблоки и тыкву до мягкости и пюрируйте блендером), мёд и все специи, затем взбейте венчиком до однородной гладкой массы. Разлейте смесь по формочкам или в большую стеклянную емкость и уберите в холодильник для полного застывания.

Ранее мы готовили галету со сливами и крошкой! Десерт для выходных круче, чем в кондитерской.

Читайте также
Проще не бывает: аппетитный капустный пирог за час
Общество
Проще не бывает: аппетитный капустный пирог за час
Цветок, который выживет у каждого: не боится ни жары, ни морозов
Общество
Цветок, который выживет у каждого: не боится ни жары, ни морозов
Посадил осенью — летом море цветов: этот кустарник не боится морозов и жары
Общество
Посадил осенью — летом море цветов: этот кустарник не боится морозов и жары
Суп-пюре из тыквы с гренками: готовлю его так, и съедается без остатка! Вкусное блюдо осени
Общество
Суп-пюре из тыквы с гренками: готовлю его так, и съедается без остатка! Вкусное блюдо осени
Секрет лакомства «Долька к дольке»! Янтарное варенье из яблок — прозрачные дольки в сиропе понравятся всем!
Общество
Секрет лакомства «Долька к дольке»! Янтарное варенье из яблок — прозрачные дольки в сиропе понравятся всем!
тыква
яблоки
мармелад
конфеты
десерты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.