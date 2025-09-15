Мармелад из тыквы и яблок — осенний десерт без химии!

Мармелад из тыквы и яблок — осенний десерт без химии!

Полезный мармелад из тыквы и яблок — осенний десерт без химии! Это натуральное лакомство, которое станет вкусным источником витаминов. Он идеально подходит для укрепления иммунитета, поднятия настроения и станет полезной альтернативой магазинным сладостям к чаю.

Ингредиенты

Молоко или вода — 1 стакан

Желатин — 1/4 стакана

Пюре тыквенное — 1,5 стакана

Пюре яблочное — 1/2 стакана

Корица — 1, 5 ч. л.

Мёд — 2 ст. л.

Имбирь — 3/4 ч. л.

Кардамон — 1/8 ч. л.

Приготовление

Влейте молоко или воду в кастрюлю, всыпьте желатин и непрерывно помешивайте на медленном огне до его полного растворения. Добавьте тыквенное и яблочное пюре (проварите яблоки и тыкву до мягкости и пюрируйте блендером), мёд и все специи, затем взбейте венчиком до однородной гладкой массы. Разлейте смесь по формочкам или в большую стеклянную емкость и уберите в холодильник для полного застывания.

