Ленивые хачапури за 15 минут! Вкуснятина на завтрак и перекус! Идеальный рецепт для тех, кто хочет вкуснейшую выпечку без лишних хлопот! Нежное тесто и тягучая сырная начинка — пальчики оближешь!
Ингредиенты (2 порции)
- Мука — 150 г
- Яйцо — 1 шт.
- Молоко — 250 мл
- Сыр (сулугуни/моцарелла) — 200 г
- Соль — щепотка
- Растительное масло — для жарки
Приготовление
- Тесто: в миске смешиваем яйцо, молоко и соль. Постепенно добавляем муку, размешивая до консистенции жидкой сметаны.
- Начинка: сыр натираем на крупной терке.
- Жарка: разогреваем сковороду с маслом. Наливаем половину теста, равномерно распределяем. Сверху выкладываем сыр и заливаем оставшимся тестом.
- Готовим на среднем огне под крышкой 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавайте горячими со сметаной или кусочком сливочного масла. Для пикантности можно добавить в начинку зелень или чеснок.
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