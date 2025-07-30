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30 июля 2025 в 07:00

Ленивые хачапури за 15 минут! Вкуснятина на завтрак и перекус

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые хачапури за 15 минут! Вкуснятина на завтрак и перекус! Идеальный рецепт для тех, кто хочет вкуснейшую выпечку без лишних хлопот! Нежное тесто и тягучая сырная начинка — пальчики оближешь!

Ингредиенты (2 порции)

  • Мука — 150 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 250 мл
  • Сыр (сулугуни/моцарелла) — 200 г
  • Соль — щепотка
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. Тесто: в миске смешиваем яйцо, молоко и соль. Постепенно добавляем муку, размешивая до консистенции жидкой сметаны.
  2. Начинка: сыр натираем на крупной терке.
  3. Жарка: разогреваем сковороду с маслом. Наливаем половину теста, равномерно распределяем. Сверху выкладываем сыр и заливаем оставшимся тестом.
  4. Готовим на среднем огне под крышкой 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте горячими со сметаной или кусочком сливочного масла. Для пикантности можно добавить в начинку зелень или чеснок.

Ранее мы готовили кабачковые рулетики с сырной начинкой! Вкусная летняя закуска.

мука
хачапури
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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