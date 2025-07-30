Ленивые хачапури за 15 минут! Вкуснятина на завтрак и перекус

Ленивые хачапури за 15 минут! Вкуснятина на завтрак и перекус

Ленивые хачапури за 15 минут! Вкуснятина на завтрак и перекус! Идеальный рецепт для тех, кто хочет вкуснейшую выпечку без лишних хлопот! Нежное тесто и тягучая сырная начинка — пальчики оближешь!

Ингредиенты (2 порции)

Мука — 150 г

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 250 мл

Сыр (сулугуни/моцарелла) — 200 г

Соль — щепотка

Растительное масло — для жарки

Приготовление

Тесто: в миске смешиваем яйцо, молоко и соль. Постепенно добавляем муку, размешивая до консистенции жидкой сметаны. Начинка: сыр натираем на крупной терке. Жарка: разогреваем сковороду с маслом. Наливаем половину теста, равномерно распределяем. Сверху выкладываем сыр и заливаем оставшимся тестом. Готовим на среднем огне под крышкой 5–7 минут с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте горячими со сметаной или кусочком сливочного масла. Для пикантности можно добавить в начинку зелень или чеснок.

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