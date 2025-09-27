Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 18:00

Печем хлеб без мороки: домашняя булка получится пышной и вкусной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печем хлеб без мороки: домашняя булка получится пышной и вкусной! Испеките свой первый идеальный хлеб! Этот рецепт с хрустящей корочкой и воздушным мякишем станет вашим любимым. Всего несколько простых ингредиентов — и ваш дом наполнится волшебным запахом свежей выпечки.

Ингредиенты

  • Мука пшеничная — 700 г
  • Вода теплая — 500 мл
  • Дрожжи сухие — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Яйцо — для смазки
  • Кунжут — для посыпки

Приготовление

  1. В теплой воде растворите дрожжи, сахар и соль. Добавьте масло и постепенно вводите просеянную муку. Замесите эластичное тесто, сформируйте шар, смажьте маслом. Накройте полотенцем и оставьте в тепле на 1–1,5 часа до удвоения объема. Подошедшее тесто аккуратно обомните, выложите в смазанную форму.
  2. Пальцами создайте узор на поверхности, смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте полностью остыть на решетке.

Совет: для аромата добавьте в тесто 1 ч. л. сушеного розмарина или семян льна.

Ранее мы готовили слоистое печенье на сметане с корицей. Осенний десерт для уютного чаепития.

хлеб
мука
тесто
выпечка
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
