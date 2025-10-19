Сладкий хлеб без муки и дрожжей: полезный десерт, который тает во рту, — раскрываю секретную фишку идеального вкуса

Я готовлю этот сладкий хлеб постоянно, потому что он стал для меня идеальным полезным десертом — сытным, вкусным и без чувства тяжести после еды. Мне нравится, как нежная тыква и овсяные хлопья создают такую мягкую текстуру, что невозможно поверить в отсутствие муки. Особенно выручает, когда хочется сладкого к чаю, но нет желания нарушать принципы правильного питания.

Готовлю я так: 170 граммов тыквы натираю на мелкой терке или измельчаю блендером. Добавляю два стакана овсяных хлопьев, одно яйцо, 200 граммов греческого йогурта, 100 граммов изюма и чайную ложку разрыхлителя. Все тщательно перемешиваю — можно блендером для однородности, а можно просто ложкой, чтобы чувствовались кусочки тыквы и цельный изюм. Тесто переливаю в форму, посыпаю тыквенными семечками и слегка сбрызгиваю оливковым маслом для хрустящей корочки. Выпекаю при 180 градусах 45–55 минут до золотистого цвета. Самый важный секрет — даю хлебу остыть и настояться 7–8 часов, тогда он становится особенно нежным и ароматным!

