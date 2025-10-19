Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 06:31

Сладкий хлеб без муки и дрожжей: полезный десерт, который тает во рту, — раскрываю секретную фишку идеального вкуса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я готовлю этот сладкий хлеб постоянно, потому что он стал для меня идеальным полезным десертом — сытным, вкусным и без чувства тяжести после еды. Мне нравится, как нежная тыква и овсяные хлопья создают такую мягкую текстуру, что невозможно поверить в отсутствие муки. Особенно выручает, когда хочется сладкого к чаю, но нет желания нарушать принципы правильного питания.

Готовлю я так: 170 граммов тыквы натираю на мелкой терке или измельчаю блендером. Добавляю два стакана овсяных хлопьев, одно яйцо, 200 граммов греческого йогурта, 100 граммов изюма и чайную ложку разрыхлителя. Все тщательно перемешиваю — можно блендером для однородности, а можно просто ложкой, чтобы чувствовались кусочки тыквы и цельный изюм. Тесто переливаю в форму, посыпаю тыквенными семечками и слегка сбрызгиваю оливковым маслом для хрустящей корочки. Выпекаю при 180 градусах 45–55 минут до золотистого цвета. Самый важный секрет — даю хлебу остыть и настояться 7–8 часов, тогда он становится особенно нежным и ароматным!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Читайте также
Беру 1 кабачок и 2 картошки: кабадраники с сыром получаются просто огонь — готовить проще простого
Общество
Беру 1 кабачок и 2 картошки: кабадраники с сыром получаются просто огонь — готовить проще простого
Надо дать премию за этот шедевр: картофельный драник с сыром и ветчиной! Это вкуснее обычных драников и даже вкуснее пиццы
Общество
Надо дать премию за этот шедевр: картофельный драник с сыром и ветчиной! Это вкуснее обычных драников и даже вкуснее пиццы
У нас так куриную печень никто не готовит, а зря: слопают даже те, кто всю жизнь противился
Общество
У нас так куриную печень никто не готовит, а зря: слопают даже те, кто всю жизнь противился
Готовлю кетозавтрак, который исчезает с тарелки мгновенно: с яйцом и лососем
Семья и жизнь
Готовлю кетозавтрак, который исчезает с тарелки мгновенно: с яйцом и лососем
Ресторатор Пинский раскрыл новый неожиданный тренд
Шоу-бизнес
Ресторатор Пинский раскрыл новый неожиданный тренд
еда
рецепты
выпечка
хлеб
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, что Путин потребовал от Украины в разговоре с Трампом
На Западе рассекретили «эффект бабочки» от нового решения Трампа по РФ
Снова рекордный мороз −15? Прогноз погоды в Москве и Питере 20–26 октября
Общение в TikTok привело к аресту старшеклассника
Почти 50 человек госпитализировали в Бурятии с отравлением
Один из цехов российского завода загорелся после атаки дронов ВСУ
«Уже около 100 граждан»: американцы продолжают гибнуть за ВСУ
Вши во сне: предупреждение или знак перемен
Силы ПВО отбили атаку ВСУ на российский регион
Самый простой торт без выпечки — вкусный десерт за 15 минут!
Самый осенний салат: рецепт из тыквы, граната и киноа — очень сытное блюдо
День военного связиста: нервная система армии
Раскрыто, когда большая разница в возрасте будет проблемой для пары
Ликвидировали около 100 наемников из США: успехи ВС РФ к утру 19 октября
Европейские страны стали демонстрировать меньшее рвение помогать Украине
Российская авиабомба поставила рекорд дальности
Экс-министр Австрии озвучила, какие европейские страны утратили нейтралитет
Грязная посуда во сне: эмоциональные и бытовые трактовки
Умер бас-гитарист легендарной американской группы
SHOT сообщил о взрывах в небе над российским городом
Дальше
Самое популярное
Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.