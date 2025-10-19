Куриные ежики с рисом и кабачком: блюдо хоть куда — и дети от него в восторге, и даже гостям понравилось. Эти нежные биточки станут любимым рецептом! Сочетание воздушного фарша, полезных овощей и ароматного сметанного соуса с сырной корочкой создает по-настоящему домашний и уютный вкус.
Ингредиенты для ежиков
- Филе куриное — 800 г
- Рис отварной длиннозерный — 250 г
- Кабачок — 200 г
- Морковь — 1 шт.
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — по вкусу
- Специи — по вкусу
Для соуса
- Сметана 10% — 2 ст. л.
- Вода — 200 мл
- Крахмал кукурузный — 2 ст. л.
- Сыр твердый — 50 г
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Измельчите куриное филе в фарш, добавьте отварной рис, натертые овощи, яйцо и специи. Сформируйте аккуратные шарики и выложите в форму.
- Смешайте сметану, воду, крахмал и соль для соуса. Залейте ежики и запекайте 45 минут при 180 °C. Посыпьте тертым сыром и готовьте еще 10–15 минут до румяной корочки.
