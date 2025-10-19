Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 07:00

Куриные ежики с рисом и кабачком: блюдо хоть куда — и дети от него в восторге, и даже гостям понравилось

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные ежики с рисом и кабачком: блюдо хоть куда — и дети от него в восторге, и даже гостям понравилось. Эти нежные биточки станут любимым рецептом! Сочетание воздушного фарша, полезных овощей и ароматного сметанного соуса с сырной корочкой создает по-настоящему домашний и уютный вкус.

Ингредиенты для ежиков

  • Филе куриное — 800 г
  • Рис отварной длиннозерный — 250 г
  • Кабачок — 200 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Специи — по вкусу

Для соуса

  • Сметана 10% — 2 ст. л.
  • Вода — 200 мл
  • Крахмал кукурузный — 2 ст. л.
  • Сыр твердый — 50 г
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Измельчите куриное филе в фарш, добавьте отварной рис, натертые овощи, яйцо и специи. Сформируйте аккуратные шарики и выложите в форму.
  2. Смешайте сметану, воду, крахмал и соль для соуса. Залейте ежики и запекайте 45 минут при 180 °C. Посыпьте тертым сыром и готовьте еще 10–15 минут до румяной корочки.

Ранее мы готовили хрустящие куриные стрипсы. Простое блюдо, от которого в восторге дети и взрослые.

