31 августа 2025 в 09:30

Лапша с пекинской капустой и свининой в стиле вок! Блюдо с улочек Гонконга

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лапша с пекинской капустой и свининой в стиле вок! Это блюдо перенесет вас на улочки ночного Гонконга! Ароматная свинина, хрустящие овощи и нежная лапша в пикантном соусе — настоящее гастрономическое путешествие, которое готовится всего за 20 минут.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Лапша яичная — 150 г
  • Свинина (корейка) — 200 г
  • Капуста пекинская — 250 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Имбирь свежий — 1 ч. л. (тертый)
  • Соевый соус — 3 ст. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Кунжутное масло — 1 ч. л.
  • Кунжут и зеленый лук — для подачи

Приготовление

  1. Лапшу отварите до состояния аль денте согласно инструкции, откиньте на дуршлаг. Свинину нарежьте тонкими полосками. Разогрейте вок или сковороду с высокими бортами, добавьте масло. Обжарьте свинину на сильном огне 3–4 минуты до румяной корочки. Добавьте тонко нарезанные лук, морковь соломкой, чеснок и имбирь. Обжаривайте 2 минуты, постоянно помешивая. Добавьте нашинкованную пекинскую капусту, готовьте еще 2 минуты. Введите лапшу, полейте соевым соусом и кунжутным маслом. Тщательно перемешайте и прогрейте 1–2 минуты.
  2. Подавайте сразу, посыпав поджаренным кунжутом и зеленым луком. По желанию добавьте острый перец или чили соус.

Секрет вкуса: используйте вок и максимальный огонь для настоящего эффекта «вок-хай»! Приятного аппетита!

Ранее мы готовили тающую свинину с чесноком и травами в духовке. На аромат сбегутся все!

Ольга Шмырева
О. Шмырева
