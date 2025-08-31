Лапша с пекинской капустой и свининой в стиле вок! Блюдо с улочек Гонконга

Лапша с пекинской капустой и свининой в стиле вок! Блюдо с улочек Гонконга

Лапша с пекинской капустой и свининой в стиле вок! Это блюдо перенесет вас на улочки ночного Гонконга! Ароматная свинина, хрустящие овощи и нежная лапша в пикантном соусе — настоящее гастрономическое путешествие, которое готовится всего за 20 минут.

Ингредиенты (на 2 порции)

Лапша яичная — 150 г

Свинина (корейка) — 200 г

Капуста пекинская — 250 г

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Имбирь свежий — 1 ч. л. (тертый)

Соевый соус — 3 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Кунжутное масло — 1 ч. л.

Кунжут и зеленый лук — для подачи

Приготовление

Лапшу отварите до состояния аль денте согласно инструкции, откиньте на дуршлаг. Свинину нарежьте тонкими полосками. Разогрейте вок или сковороду с высокими бортами, добавьте масло. Обжарьте свинину на сильном огне 3–4 минуты до румяной корочки. Добавьте тонко нарезанные лук, морковь соломкой, чеснок и имбирь. Обжаривайте 2 минуты, постоянно помешивая. Добавьте нашинкованную пекинскую капусту, готовьте еще 2 минуты. Введите лапшу, полейте соевым соусом и кунжутным маслом. Тщательно перемешайте и прогрейте 1–2 минуты. Подавайте сразу, посыпав поджаренным кунжутом и зеленым луком. По желанию добавьте острый перец или чили соус.

Секрет вкуса: используйте вок и максимальный огонь для настоящего эффекта «вок-хай»! Приятного аппетита!

Ранее мы готовили тающую свинину с чесноком и травами в духовке. На аромат сбегутся все!