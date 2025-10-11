Кыстыбый с картофелем и сыром за 15 минут — идеальные татарские лепешки

Кыстыбый — одно из самых узнаваемых татарских блюд, которое давно полюбилось и за пределами Татарстана. Эта простая лепешка на сковороде с нежной начинкой всегда выручает: готовится быстро, а вкус получается настолько домашним и уютным, что сложно остановиться на одном кусочке.

Для теста вам потребуются 300 г пшеничной муки, 100 мл молока, 50 г растопленного сливочного масла, 1/2 ч. л. соли и 1 ч. л. сахара. Сначала смешайте все жидкие ингредиенты, затем постепенно введите муку и замесите мягкое эластичное тесто. Накройте его и дайте отдохнуть 30 минут. Пока тесто отдыхает, займитесь начинкой. Возьмите 500 г картофеля, отварите его, слейте воду и разомните в пюре. В горячее пюре добавьте 50 г сливочного масла, 50 мл горячего молока и 100 г тертого твердого сыра. Посолите и поперчите начинку по вкусу.

Отдохнувшее тесто разделите на 8--10 равных частей и каждую раскатайте в очень тонкую круглую лепешку. Обжаривайте лепешки на сухой, хорошо разогретой сковороде по 1--2 минуты с каждой стороны, пока не появятся золотистые подпалины. Важно не пересушить их. Готовую горячую лепешку смажьте растопленным сливочным маслом с двух сторон, выложите на одну половину горячую картофельно-сырную начинку и сразу же сложите лепешку пополам.

Совет: чтобы начинка была особенно воздушной, используйте картофель рассыпчатых сортов и добавьте немного молока при пюрировании.

Калорийность: около 190 ккал на 100 г; время приготовления — 35 минут.

