Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 06:35

Коралловые подушки из цветов украсят любую клумбу: сейте в октябре — весной взойдет море цветов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Саксифрага «Коралловый мох» — это живой ковёр из тысячи крошечных звёздочек! Её нежные кораллово-розовые цветы, усыпающие моховидные подушки, создают иллюзию кружева, наброшенного на камни. А какой у неё характер — настоящая альпийская скромница!

Я сею саксифрагу под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю семена по поверхности каменистой почвы, слегка припорашиваю песком и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной она всходит дружными крепкими росточками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. Саксифрага невероятно вынослива: она зимует без укрытия, выдерживает морозы до -30 °C, растёт на бедных каменистых почвах и не боится засухи. С мая по июнь её куртины превращаются в сплошной цветущий ковёр.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Читайте также
Насыпной пирог с вареньем: простой рецепт без раскатки теста и липких рук
Общество
Насыпной пирог с вареньем: простой рецепт без раскатки теста и липких рук
Маринованные огурцы с яблочным уксусом и имбирем
Общество
Маринованные огурцы с яблочным уксусом и имбирем
Посадил осенью — летом море цветов: этот кустарник не боится морозов и жары
Общество
Посадил осенью — летом море цветов: этот кустарник не боится морозов и жары
Неприхотливый многолетник для склонов: летом стелется зеленью, осенью играет золотистыми тонами
Общество
Неприхотливый многолетник для склонов: летом стелется зеленью, осенью играет золотистыми тонами
Астранция — звезда вашего сада! Многолетник цветет с июня по сентябрь и выдерживает лютые морозы
Общество
Астранция — звезда вашего сада! Многолетник цветет с июня по сентябрь и выдерживает лютые морозы
цветы
многолетники
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
В Европе прочат Зеленскому крах из-за скандала с взрывчаткой в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдосотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.