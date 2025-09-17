Коралловые подушки из цветов украсят любую клумбу: сейте в октябре — весной взойдет море цветов

Саксифрага «Коралловый мох» — это живой ковёр из тысячи крошечных звёздочек! Её нежные кораллово-розовые цветы, усыпающие моховидные подушки, создают иллюзию кружева, наброшенного на камни. А какой у неё характер — настоящая альпийская скромница!

Я сею саксифрагу под зиму, когда земля уже прихвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю семена по поверхности каменистой почвы, слегка припорашиваю песком и забываю до весны. Холодная стратификация — то, что нужно для пробуждения. Весной она всходит дружными крепкими росточками, уже закалёнными и готовыми к любым испытаниям. Саксифрага невероятно вынослива: она зимует без укрытия, выдерживает морозы до -30 °C, растёт на бедных каменистых почвах и не боится засухи. С мая по июнь её куртины превращаются в сплошной цветущий ковёр.

