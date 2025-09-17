«Мне это тяжело далось». Терешина — о бывших, Фриске, Булановой и зумерах

Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина рассказала о возвращении на сцену. Певица посвящала все свое время семье и воспитанию детей, но теперь вновь решила покорить эстраду. О том, почему в шоу-бизнесе «не бывает друзей», о роковой судьбе Жанны Фриске и своем «романе» с 23-летним парнем артистка рассказала NEWS.ru.

Почему в шоу-бизнесе нет дружбы

— С какими чувствами вы вернулись на сцену?

— С уверенностью. Примерно год назад решила, что мои детки подросли и я хорошею, надо быть в творчестве. А дальше как-то само стало складываться — команда, интересные песни, приглашения…

Сейчас точно знаю, чего хочу. И мой нумеролог, посмотрев, сказала, мол, какой у тебя год нереальный впереди, будет взлет.

— Не жалеете, что когда-то ушли из группы Hi-Fi, а затем из шоу-бизнеса?

— Разные были периоды: и обида, и злость, и переоценка. Мы сложно расставались с продюсерами коллектива. Они были, по моему мнению, абсолютно неправы. Но не мне судить, почему так произошло.

Я выросла. И сейчас испытываю только благодарность за то, что вообще в моей жизни появилась группа Hi-Fi. Я погастролировала, испытала блаженство и концертные эндорфины, ни с чем не сравнимое чувство. Что бы ни произошло после, все равно на чаше весов перевешивают плюсы.

— С кем из коллег в шоу-бизнесе сохранили теплые отношения?

— В шоу-бизнесе мало кто дружит. Есть негласная поддержка — ты ко мне придешь на презентацию клипа, я к тебе. Если выпадаешь из творческого процесса, никому дела нет до этого.

Я не жалуюсь, констатирую факт. И не мечусь, чтобы меня приглашали и любили. Только с Митей Фоминым дружу, он стал крестным отцом моего сына, купили дома рядом.

Татьяна Терешина Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Мне хотелось бы, чтобы сын Жанны общался с тетей»

— Вы общались достаточно близко с Жанной Фриске. В этом году исполнилось 10 лет со дня ее ухода из жизни. Какой вспоминаете Жанну?

— Я часто о ней думаю. Как бы она изменилась за эти годы, интересно. Она была номером один на сцене, привычка быть звездой считывалась в поведении.

В какой-то момент она стала, мне кажется, даже популярнее, чем суперкрутые люди, которые с советского времени находились на эстраде. Более узнаваемая и любимая. Может быть, это кого-то раздражало.

Наше знакомство интересно произошло. Я только пришла в группу. Было нелегко. Потому что, когда приходишь вместо кого-то, тебя не сильно любят фанаты, сравнивают с предыдущей солисткой. Шла за кулисами — и Жанна подбежала, поцеловала меня. Хотя мы виделись впервые. Сказала с восхищением: «Таня, какая же ты красивая, мы уже давно с девочками обсуждаем». Прозвучало непринужденно и искренне. Я прямо опешила.

Позже мы записали дуэт, довольно часто общались. Она была хорошая, с чувством юмора. Звездность была ее маской, которую она легко снимала рядом с близкими по духу людьми.

— Как считаете, почему судьба оказалась несправедлива к Жанне?

— Сложный вопрос. Возможно, рок. Обидно, что ушла столь рано. И жаль, что у ее родителей нет возможности общаться с внуком.

Не мое это дело, конечно. Но мне хотелось бы, чтобы сын Жанны общался с тетей, бабушкой и дедушкой… Все-таки родные по крови люди.

Татьяна Терешина Фото: Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

За что любят Кадышеву и Буланову

— Как оцениваете современный российский шоу-бизнес?

— Приятно, что наши артисты собирают стадионы по 30 тысяч человек. Меняется масштабность, какие шоу стали у русских артистов, на каком крутом уровне!

Недавно я была на концерте Анны Асти. Классно, она прямо такая Бейонсе. У Зиверт считывается свой стиль, красиво, интересно. Сергей Лазарев и раньше делал классные шоу, еще 10 лет назад. В целом все очень здорово подросли. Есть куда стремиться и мне.

— С чем сравниваете интерес зрителей к творчеству звезд 90-х — Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой?

— Моей дочери 11 лет. Она и ее сверстники действительно поют Кадышеву и Буланову. В моем таком же возрасте крутыми считались только новомодные артисты. А здесь дети действительно искренне любят наследие, прямо фанаты. Могу объяснить только тем, что большое количество артистов выпустили в свое время очень много хороших песен. Это оценили в том числе и наши дети. И это замечательно.

Надежда Кадышева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С кем у Терешиной роман

— Недавно в Сети появились ваши видео с 23-летним парнем и сообщение о якобы романтических отношениях. Вы вдвое старше. Это любовь или пиар?

— Ни то и ни другое. Познакомились на тусовке, повеселились и сняли совместный рилс. И даже без продолжения. Мне нечего добавить. Просто надо знать мой характер. Я немножко пацанка по натуре, легко умею подружиться. Люблю интересных, молодых и энергичных. У меня и бывший муж на 16 лет моложе. Предыдущий, папа моей дочери, на восемь лет младше меня. Но сейчас уже не влюбляюсь. Общаюсь и дружу.

А рилс вирусит, четыре миллиона уже, по-моему, просмотров. И народ обсуждает в комментариях на полном серьезе. Читаю комменты и думаю: бедный Миша. Он меня видел раза три, чуть ли не на «вы» обращается. Хотя мы созванивались и смеялись, что так получилось.

— Пугачева с Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) тоже начинали отношения как друзья. А потом — свадьба и дети.

— Интересно, вы заметили эту параллель, и она мне близка. Почему молодые рядом, зависит от самого человека. Это не связано с сексуальностью. Ко мне, например, молодые сами липнут. Возможно потому, что я открытая, живая и очень подвижная. Мальчишка-брат мне ближе, чем если бы был папик какой-то. В 70, может быть, по-другому заговорю. Пока вот так.

Татьяна Терешина с детьми Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

О разводе Дмитрия Диброва

— За новостями светской Рублевки следите? В разводе Дибровых и Товстиков, скажем, на чьей вы стороне?

— На стороне Дмитрия. Считаю, он ведет себя очень правильно, по-мужски. Когда супруги начинают поливать грязью друг друга, прожив вместе долгое время, это когда-то будут читать их дети.

У меня была болезненная история расставания со Славой Никитиным (актер, телеведущий. — NEWS.ru). Какие-то негативные слова с его стороны вылились в СМИ, потому что он ревновал. Мне это тяжело далось. Считаю, дети не должны читать гадостей и подробностей родительского развода, это не нужно им.

Как Терешина похудела на 12 кг

— Вы прекрасно выглядите. Что помогает: диеты, спорт, пластика и внутренний настрой?

— Когда поняла, что хочу вернуться на сцену, нашла способ привести тело в тонус. Потому что весила все равно на 12 кг больше, чем хотелось бы, до этого еще скидывала.

Полюбила интервальные голодания. Это полезно для организма, происходит обновление клеток. Стараюсь вечером не есть калорийные продукты и хлеб. Занимаюсь спортом по 1,5–2 часа ежедневно. Привела себя в такую форму, мне кажется, даже 15 лет назад у меня не было такой классной фигуры, как сейчас.

