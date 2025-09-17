Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 05:00

Неприхотливый многолетник для склонов: летом стелется зеленью, осенью играет золотистыми тонами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Неприхотливый многолетник для склонов: летом стелется зеленью, осенью играет золотистыми тонами! Стефанандра надрезаннолистная Crispa — настоящая находка для садоводов, которые мечтают о красивом и неприхотливом растении. Этот карликовый кустарник достигает всего 0,5–0,8 м в высоту, но формирует широкую и густую крону до 1,5 м в диаметре. Благодаря изящным морщинистым листьям и плавно изогнутым побегам он идеально смотрится в рокариях, на склонах и в композициях с хвойными.

Интересный факт: побеги, соприкасающиеся с влажной почвой, легко укореняются сами по себе. Поэтому кустарник способен быстро разрастаться, создавая плотный зелёный ковёр. Стефанандра ценится не только за декоративность, но и за удивительную выносливость. Она выдерживает морозы до -29 °C, что делает её отличным выбором для садов средней полосы России. Листва особенно эффектна осенью, окрашиваясь в золотисто-оранжевые тона и превращая сад в яркий уголок.

Лучше всего куст растёт на солнечных участках, хотя переносит и лёгкую полутень. Почва должна быть питательной и нейтральной (рН 6,5–7). При посадке используют смесь листовой земли, торфокомпоста и песка. Саженцы с закрытой корневой системой приживаются почти на 100%, а высаживать их можно весь сезон — с весны до осени. Стефанандра — универсальное решение для оформления бордюров, склонов и альпинариев. Неприхотливость, зимостойкость и красота делают её одним из лучших кустарников для современных садов.

многолетники
сады
цветы
клумба
кустарники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
