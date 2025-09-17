Фрик-блогера зверски избили после фразы «Солнышко, не найдется сигаретки?» Фрик-блогера избили и порезали после просьбы угостить сигаретой в Петербурге

Блогера Нильса Траурига избили в Санкт-Петербурге у Дома культуры в Металлострое, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Он попросил у мужчины сигарету, назвав его «солнышко». По словам очевидцев, причиной конфликта могли стать манерность молодого человека и внешний вид: татуированные белки глаз, «змеиный язык» и множество тату и пирсинга.

Нильс признался, что детали потасовки помнит смутно. Он утверждает, что драку начал взрослый мужчина. Блогер получил ножевые в руку и в лицо. После госпитализации он написал заявление в полицию.

Кроме того, местные жители отметили, что напавший на Нильса мог заподозрить его в принадлежности к ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Именно это побудило мужчину избить блогера, считают они.

