Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 09:24

Фрик-блогера зверски избили после фразы «Солнышко, не найдется сигаретки?»

Фрик-блогера избили и порезали после просьбы угостить сигаретой в Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Блогера Нильса Траурига избили в Санкт-Петербурге у Дома культуры в Металлострое, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Он попросил у мужчины сигарету, назвав его «солнышко». По словам очевидцев, причиной конфликта могли стать манерность молодого человека и внешний вид: татуированные белки глаз, «змеиный язык» и множество тату и пирсинга.

Нильс признался, что детали потасовки помнит смутно. Он утверждает, что драку начал взрослый мужчина. Блогер получил ножевые в руку и в лицо. После госпитализации он написал заявление в полицию.

Кроме того, местные жители отметили, что напавший на Нильса мог заподозрить его в принадлежности к ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Именно это побудило мужчину избить блогера, считают они.

Ранее под Нижним Новгородом подростки сбрили пенсионерке все волосы, избили битой и сняли происходившее на видео. Она получила множественные переломы и была госпитализирована. По некоторым данным, женщину изнасиловали, заперли и пытали несколько дней. Позже пострадавшая рассказала, что подростки избили ее из-за пьянства, и обвинила в произошедшем себя.

избиения
блогеры
Cанкт-Петербург
сигареты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.