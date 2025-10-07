Суд отказался смягчить приговор дебоширу, напавшему на полицейского в сауне

Амурский областной суд оставил без изменений приговор Свободненского суда в отношении 42-летнего жителя Башкирии, осужденного за публичное оскорбление представителей власти и применение насилия, передает прокуратура региона. В декабре прошлого года полицейские прибыли на вызов в сауну, где нарушался общественный порядок. Между нетрезвым мужчиной и сотрудниками правоохранительных органов произошел конфликт.

Замахиваясь стеклянной бутылкой в адрес одного из них, угрожал причинить телесные повреждения, а затем нанес сотруднику удар по правой руке, чем причинил физическую боль, — говорится в материале.

Мужчине назначили наказание в виде двух лет и восьми месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный и его адвокат подали апелляцию, настаивая на смягчении приговора и назначении условного срока. Судья второй инстанции, изучив материалы дела и позицию прокурора, оставил приговор без изменений.

Ранее в Рязанской области суд оштрафовал 36-летнего жителя Касимовского района, напавшего на полицейских с мачете. С мужчины взыскали 20 тыс. рублей. Пьяный россиянин угрожал супруге. На вызов прибыли правоохранители. При задержании дебошир замахнулся мачете и напал на одного из полицейских.