Кому положены выплаты на ребенка к 1 сентября 2025 года, какая сумма

Кому положены выплаты на ребенка к 1 сентября 2025 года, какая сумма

Семьи с детьми в некоторых российских регионах могут претендовать на выплаты к 1 сентября, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин. О ком идет речь, какие подробности известны?

Кто может получить выплаты к 1 сентября

Алексей Говырин пояснил, что, помимо выплат, для некоторых семей к 1 сентября существует также возможность обналичивания остатка средств материнского капитала, если сумма не превышает 10 тысяч рублей.

«В 2025 году некоторые семьи с детьми действительно смогут получить единовременную выплату к началу учебного года, но такая мера распространяется только на определенные случаи. Речь идет не о массовой выплате, как это было в пандемийном 2021 году, а о целевых механизмах. В первую очередь это возможность обналичивания остатка средств материнского капитала: если сумма, оставшаяся на сертификате, не превышает 10 тысяч рублей, то ее можно получить наличными без дополнительных условий. Основание — Федеральный закон от 08.08.2024 № 313-ФЗ и постановление Правительства от 11.09.2024 № 1249», — уточнил он.

Говырин рассказал, что регионы предоставляют дополнительные меры поддержки. Так, в Москве семьи, признанные малоимущими или многодетными, могут получить выплату 13 257 рублей, в Санкт-Петербурге — 10 тысяч рублей для многодетных, в Подмосковье — 3 тысячи рублей, а для семей с низким доходом — 7 тысяч рублей, во Владимирской области — 5 тысяч рублей для обеспечения детей школьной формой либо комплектом детской одежды для занятий и спортивной формой, дополнительно за счет внебюджетных средств предоставляются школьно-письменные наборы детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Чтобы получить выплату, необходимо обратиться через МФЦ, портал госуслуг или напрямую в отделение Социального фонда. Требуется стандартный набор документов: паспорт, справка из школы, подтверждение статуса многодетной или малоимущей семьи. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, и при положительном решении средства перечисляют в течение пяти дней», — сказал депутат.

Помимо многодетных и малоимущих семей, поддержку также могут получить одинокие родители, семьи с детьми-инвалидами, семьи участников спецоперации, опекуны и приемные родители и семьи из новых субъектов РФ (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области).

Кроме того, в некоторых регионах предусмотрены подарочные наборы для первоклассников — вне зависимости от дохода.

Меры поддержки предоставляются в разной форме. Например, это может быть денежная компенсация за покупку школьной формы, выплаты для покупки школьных принадлежностей, бесплатное питание для школьника.

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