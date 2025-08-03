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03 августа 2025 в 12:22

Одной категории россиян упростили возврат средств за отпуск

Для пенсионеров Крайнего Севера упростили возврат средств за авиабилеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионерам Крайнего Севера станет проще получить компенсацию за проезд к месту отдыха. Рассмотрение заявок теперь занимает всего пять рабочих дней вместо десяти. Также теперь подать документы можно полностью онлайн, без посещения отделений, справка о цели поездки при этом больше не требуется, сообщает «Парламентская газета».

Компенсация предусмотрена для авиа- и железнодорожных билетов, а также для топлива личного транспорта. Она предоставляется два раза в год. Пенсионерам доступно два варианта компенсации: возврат средств за уже совершенные поездки или получение талонов на бесплатные билеты для предстоящих путешествий. По данным 2024 года, эту меру поддержки получили более 233 тысячи человек, при этом средняя сумма компенсации достигла примерно 16 тысяч рублей. Выплата поступает на банковский счет или почтовым переводом.

До этого эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская рассказала, что самые высокие пенсии в России получают жители Чукотского автономного округа, Камчатского края, а также Магаданской области — это 38 658,45 рубля, 34 460,74 рублей и 34 253,16 рубля соответственно. По ее словам, разрыв связан с наличием районных коэффициентов.

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