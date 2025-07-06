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06 июля 2025 в 20:35

Капусту покупаю с запасом! Эта вкуснятина улетает вмиг — дешево и вкусно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Капустная запеканка на сковороде — вкусно, просто, полезно! Нашинкуйте капусту тонкой соломкой, слегка посолите и помните руками, чтобы она стала мягче. В глубокой миске взбейте яйца, добавьте мелко нарезанный зеленый лук, петрушку, пропущенный через пресс чеснок, соевый соус и черный перец. Всыпьте муку и тщательно перемешайте до однородности.

Соедините капусту с яичной смесью, хорошо распределяя массу. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите смесь ровным слоем и посыпьте кунжутом. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне 7--8 минут, затем аккуратно переверните и обжарьте еще 5 минут до румяной корочки.

Готовая запеканка получается нежной внутри и хрустящей снаружи. Подавайте горячей, нарезав на порционные кусочки. Это блюдо — идеальный вариант для легкого ужина, диетического питания или быстрого завтрака.

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кулинария
запеканки
ужины
капуста
Мария Левицкая
М. Левицкая
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