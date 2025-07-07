Все попросят добавки: ежики из фарша, капусты и риса на сковороде

Ежики из фарша, капусты и риса на сковороде

Все попросят добавки: ежики из фарша, капусты и риса на сковороде

Ежики из фарша, капусты и риса на сковороде — простое и душевное блюдо, знакомое многим с детства. Это блюдо — отличный вариант для сытного семейного ужина без лишней суеты и заморочек.

200 граммов белокочанной капусты мелко шинкуем, посыпаем солью и слегка мнем руками, чтобы она дала сок. 100 граммов риса промываем и отвариваем до полуготовности. Средних размеров луковицу нарезаем мелкими кубиками, морковку измельчаем на крупной стороне терки.

В глубокой миске соединяем 500 граммов фарша, капусту, рис, половину лука, соль, перец и специи. Тщательно вымешиваем фарш до однородности. Формируем плотные круглые ежики размером чуть больше грецкого ореха.

На разогретой сковороде с маслом обжариваем ежики со всех сторон до румяной корочки. Затем аккуратно выкладываем их на тарелку. В ту же сковороду добавляем оставшийся лук и морковь, пассеруем до мягкости. Возвращаем ежики обратно.

Томатную пасту разводим в воде или бульоне, добавляем сметану, соль и специи по вкусу. Заливаем ежики соусом так, чтобы жидкость покрывала их наполовину. Накрываем сковороду крышкой и тушим на медленном огне 25–30 минут, пока рис внутри не станет мягким, а соус не загустеет.

Подаем горячими, посыпав свежей зеленью. Эти ежики хороши сами по себе.