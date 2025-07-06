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06 июля 2025 в 19:10

Тефтели — как в детстве: в духовке и без лишнего масла

Тефтели на ужин: простой рецепт Тефтели на ужин: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тот самый рецепт, который любят и дети, и взрослые. Тефтели получаются мягкими, сочными и очень домашними, особенно если запечь их в духовке с томатной подливкой.

Соедините 400 г фарша (лучше взять из свинины или говядины), 100 г отварного риса, 1 мелко нарезанную луковицу, соль и перец. Слепите шарики и положите их в форму. Для подливы обжарьте 1 луковицу с морковкой на подсолнечном масле, добавьте 2 ст. л. томатной пасты, 200 мл воды, соль, сахар по вкусу. Осталось прокипятить эту смесь и залить тефтели. Накройте заготовки фольгой и запекайте при 180 °C около получаса. За 10 минут до готовности фольгу убрать — чтобы подливка слегка подрумянилась.

  • Совет: добавьте в подливу ложку сметаны — она придаст соусу мягкость.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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