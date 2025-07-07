Организаторы Уимблдона принесли извинения российской теннисистке

Организаторы Уимблдонского турнира признали ошибку, повлиявшую на ход матча с участием российской теннисистки Анастасии Павлюченковой, передает BBC. В итоге они принесли извинения спортсменке за сбой системы «хоук-ай», который привел к спорному судейскому решению.

В данном случае имела место человеческая ошибка, мы пересмотрели наши процессы и внесли соответствующие изменения, — заявили представители Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

В поединке против британки Монай Картал при счете 4:4 в первом сете электронная система определения аутов не сработала, что вынудило судей принять решение о переигровке удара. В результате Павлюченкова лишилась важного очка и проиграла гейм, что вызвало ее возмущение. Несмотря на этот инцидент, российская теннисистка смогла одержать победу в двух сетах (7:6 (7:3), 6:4) и вышла в четвертьфинал, где встретится с соперницей, имя которой станет известно позже.

Ранее в рамках второго круга Уимблдонского турнира российская теннисистка Камилла Рахимова, занимающая 80-ю позицию в мировом рейтинге, одержала победу над четвертой сеяной турнира — итальянкой Жасмин Паолини, которая входит в пятерку сильнейших теннисисток мира. Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу российской спортсменки.