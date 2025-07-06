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06 июля 2025 в 18:53

«Украли у меня гейм»: Павлюченкова возмутилась судейством на Уимблдоне

Теннисистка Павлюченкова обвинила судей в несправедливости на матче Уимблдона

Анастасия Павлюченкова Анастасия Павлюченкова Фото: John Patrick Fletcher/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обвинила судей в несправедливом решении во время матча четвертого круга Уимблдона против британки Сонай Картал, сообщает портал «Чемпионат». По мнению спортсменки, арбитры не зафиксировали аут после удара соперницы, что, по ее мнению, привело к проигрышу гейма.

Поскольку она местная, судьи могут говорить все что угодно. [Они] украли у меня гейм!возмутилась Павлюченкова.

Инцидент произошел после спорного эпизода, когда вместо очка в пользу россиянки судьи назначили переигровку. После этого розыгрыш завершился в пользу Картал, которая затем взяла гейм. Несмотря на эпизод, Павлюченкова одержала победу в матче, выиграв в двух сетах — 7:6 (7:3), 6:4. Имя ее соперницы по четвертьфиналу станет известно по итогам оставшихся игр.

До этого на Уимблдоне во время матча против американки Аманды Анисимовой казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, ранее выступавшая за Россию, потребовала удалить зрителя с трибун, назвав его «опасным и сумасшедшим». Инцидент временно прервал игру, однако позже матч был доигран. В результате Путинцева проиграла со счетом 0:6, 0:6. Точные причины конфликта и дальнейшая судьба зрителя не уточнялись.

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