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04 июля 2025 в 20:20

Уложила слоями и в духовку! Сочная запеканка с курицей в секретной заливке!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим сочную овощную запеканку с курицей — вкусно и полезно! Если вы ищете идеальное блюдо для семейного ужина — сытное, ароматное и при этом легкое, эта запеканка станет настоящей находкой! Нежное куриное филе в сочетании с сезонными овощами и воздушной йогуртовой заливкой превращается в кулинарный шедевр, который понравится всем без исключения.

Куриное филе (400 г) нарежьте небольшими кубиками и обжарьте на сковороде до легкой румяности. Кабачки (2 шт.) и баклажан (1 шт.) нарежьте тонкими кружочками, красный перец (1 шт.) — соломкой. В отдельной миске смешайте йогурт (300 мл), яйца (2 шт.), соль и любимые специи — отлично подойдет паприка, прованские травы и немного чеснока.

В форму для запекания выложите слоями: сначала овощи, затем курицу, повторяя слои. Залейте йогуртовой смесью, равномерно распределяя по всей поверхности. Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке немного настояться перед подачей — так она лучше сохранит форму.

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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