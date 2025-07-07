Президент Боливии увидел на Западе страх распада Президент Боливии заявил, что Запад пытается избежать распада при помощи Украины

Западу необходимо продолжение конфликта на Украине, чтобы избежать собственного распада, такое мнение высказал президент Боливии Луис Арсе. Он прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС. По словам политика, которые приводит ТАСС, Европа и США обеспокоены формированием нового объединения и становления нового экономического порядка.

[Конфликт на Украине], по сути, является войной распадающегося блока Европы и Соединенных Штатов против развивающегося сообщества, в которое входят страны БРИКС, — убежден Арсе.

Он добавил, что украинский конфликт продолжается в условиях «борьбы за геополитический и экономический контроль над планетой». При этом Боливия выступает против однополярного миропорядка. Она готова работать над укреплением многостороннего подхода в международных отношениях.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил дополнительными торговыми пошлинами всем государствам, поддерживающим БРИКС. Он назвал политику объединения «антиамериканской». По словам Трампа, размер пошлин составит 10%.