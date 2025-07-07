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07 июля 2025 в 08:28

Президент Боливии увидел на Западе страх распада

Президент Боливии заявил, что Запад пытается избежать распада при помощи Украины

Луис Арсе Луис Арсе Фото: He Bing/XinHua/Global Look Press

Западу необходимо продолжение конфликта на Украине, чтобы избежать собственного распада, такое мнение высказал президент Боливии Луис Арсе. Он прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС. По словам политика, которые приводит ТАСС, Европа и США обеспокоены формированием нового объединения и становления нового экономического порядка.

[Конфликт на Украине], по сути, является войной распадающегося блока Европы и Соединенных Штатов против развивающегося сообщества, в которое входят страны БРИКС, — убежден Арсе.

Он добавил, что украинский конфликт продолжается в условиях «борьбы за геополитический и экономический контроль над планетой». При этом Боливия выступает против однополярного миропорядка. Она готова работать над укреплением многостороннего подхода в международных отношениях.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил дополнительными торговыми пошлинами всем государствам, поддерживающим БРИКС. Он назвал политику объединения «антиамериканской». По словам Трампа, размер пошлин составит 10%.

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