Президент Боливии увидел на Западе страх распада

Западу необходимо продолжение конфликта на Украине, чтобы избежать собственного распада, такое мнение высказал президент Боливии Луис Арсе. Он прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС. По словам политика, которые приводит ТАСС, Европа и США обеспокоены формированием нового объединения и становления нового экономического порядка.
[Конфликт на Украине], по сути, является войной распадающегося блока Европы и Соединенных Штатов против развивающегося сообщества, в которое входят страны БРИКС, — убежден Арсе.
Он добавил, что украинский конфликт продолжается в условиях «борьбы за геополитический и экономический контроль над планетой». При этом Боливия выступает против однополярного миропорядка. Она готова работать над укреплением многостороннего подхода в международных отношениях.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил дополнительными торговыми пошлинами всем государствам, поддерживающим БРИКС. Он назвал политику объединения «антиамериканской». По словам Трампа, размер пошлин составит 10%.