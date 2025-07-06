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06 июля 2025 в 18:47

Выбросите все рецепты! Эти котлеты — просто песня! Нежные в хрустящей шубке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пожарские котлеты — куриная нежность в хрустящей шубке! Для сочности прокрутите 500 г куриного филе с 100 г холодного сливочного масла — фарш должен быть крупнозернистым. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. сливок, щепотку мускатного ореха и белого перца. Главный секрет — вымешивайте массу 5 минут, затем охладите 30 минут.

Сформируйте котлеты, обваляйте в мелких сухарях (лучше из белого хлеба), придавая овальную форму. На разогретую сковороду с топленым маслом выложите котлеты — сначала на сильный огонь для корочки (2 минуты), затем убавьте и жарьте под крышкой 7--8 минут.

Переверните, повторите процесс: хрустящая оболочка не даст соку вытечь. Подавайте с брусничным соусом и картофельным пюре — мясо будет таять во рту, как в легендарном трактире Пожарского!

Совет: для аутентичности добавьте в фарш 50 г мелко рубленных шампиньонов.

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котлеты
рецепты
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
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