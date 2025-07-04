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04 июля 2025 в 20:59

Лучший ужин после работы — сочная запеканка: с кабачками и без духовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется чего-то легкого, но сытного — овощная запеканка на сковороде приходит на выручку. Без духовки, без возни, из простых овощей — вкус получается ярким и насыщенным, а готовится всё за считаные минуты.

Ингредиенты:

  • кабачок — 1 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • перец — по вкусу;
  • шампиньоны — 1–2 шт.;
  • яйца — 4 шт.;
  • молоко — 3 ст. л.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • соль, перец, паприка, укроп — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки;
  • сыр чеддер — 100 г;
  • оливки — по вкусу.

Приготовление:

  1. Овощи и грибы нарезать мелко.
  2. Обжарить кабачок, грибы и перец на масле до мягкости.
  3. Добавить помидоры, готовить еще 2–3 минуты.
  4. В миске взбить яйца с молоком, мукой и специями.
  5. Вылить смесь на сковороду с овощами, накрыть крышкой.
  6. Готовить на слабом огне 10–12 минут.
  7. Посыпать тертым сыром и оливками, прогреть до расплавления.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
овощи
кабачки
запеканки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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