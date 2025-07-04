Лучший ужин после работы — сочная запеканка: с кабачками и без духовки

Когда хочется чего-то легкого, но сытного — овощная запеканка на сковороде приходит на выручку. Без духовки, без возни, из простых овощей — вкус получается ярким и насыщенным, а готовится всё за считаные минуты.
Ингредиенты:
- кабачок — 1 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- перец — по вкусу;
- шампиньоны — 1–2 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- молоко — 3 ст. л.;
- мука — 1 ст. л.;
- соль, перец, паприка, укроп — по вкусу;
- растительное масло — для жарки;
- сыр чеддер — 100 г;
- оливки — по вкусу.
Приготовление:
- Овощи и грибы нарезать мелко.
- Обжарить кабачок, грибы и перец на масле до мягкости.
- Добавить помидоры, готовить еще 2–3 минуты.
- В миске взбить яйца с молоком, мукой и специями.
- Вылить смесь на сковороду с овощами, накрыть крышкой.
- Готовить на слабом огне 10–12 минут.
- Посыпать тертым сыром и оливками, прогреть до расплавления.
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