Лучший ужин после работы — сочная запеканка: с кабачками и без духовки

Лучший ужин после работы — сочная запеканка: с кабачками и без духовки

Когда хочется чего-то легкого, но сытного — овощная запеканка на сковороде приходит на выручку. Без духовки, без возни, из простых овощей — вкус получается ярким и насыщенным, а готовится всё за считаные минуты.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

перец — по вкусу;

шампиньоны — 1–2 шт.;

яйца — 4 шт.;

молоко — 3 ст. л.;

мука — 1 ст. л.;

соль, перец, паприка, укроп — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

сыр чеддер — 100 г;

оливки — по вкусу.

Приготовление:

Овощи и грибы нарезать мелко. Обжарить кабачок, грибы и перец на масле до мягкости. Добавить помидоры, готовить еще 2–3 минуты. В миске взбить яйца с молоком, мукой и специями. Вылить смесь на сковороду с овощами, накрыть крышкой. Готовить на слабом огне 10–12 минут. Посыпать тертым сыром и оливками, прогреть до расплавления.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.