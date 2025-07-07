Готовим домашнюю аджику по грузинскому рецепту — остро и ароматно

Настоящая аджика — это взрыв вкуса! Пряная, жгучая, с ароматом специй и зелени, она идеально сочетается с мясом, овощами или даже просто с хлебом. Вкуснее магазинной на порядок, да и состав полностью под контролем.

Для классической аджики понадобится 1,5 кг спелых помидоров, 0,5 кг болгарского перца, 300 г острого перца, 200 г чеснока и 1 пучок кинзы. Все измельчить в мясорубке или блендере. Добавить 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 100 мл подсолнечного или оливкового масла и 50 мл уксуса. Проварить на слабом огне 40 минут, разлить по стерильным банкам и закатать.

Совет: если хотите яркий зеленый вариант, попробуйте аджику из щавеля и кинзы — необычный вкус и отличная альтернатива классике. Рассказали, как приготовить такую в нашем рецепте.