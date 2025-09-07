Густой томатный соус на зиму! Моя самая обалденная закрутка

Ароматный, густой и невероятно насыщенный томатный соус собственного приготовления станет вашей главной гордостью среди зимних заготовок! Он идеально подходит для пасты, пиццы, мяса и тушения овощей, даря летнее настроение в холодные дни.

Пропустите через мясорубку 3 кг спелых помидоров. Протрите полученную массу через сито, чтобы избавиться от кожицы и семян. В сотейнике с толстым дном разогрейте 100 мл оливкового масла, обжарьте до мягкости 2 мелко нарезанные луковицы и 4 зубчика чеснока. Влейте томатное пюре, добавьте 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, пучок измельченного базилика и щепотку молотого черного перца. Доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и томите под крышкой 2 часа, периодически помешивая. Для густоты можно добавить 2 ст. л. томатной пасты. За 10 минут до готовности влейте 50 мл яблочного уксуса для сохранения яркого вкуса. Горячий соус разлейте по стерилизованным банкам и закатайте. Укутайте одеялом до полного остывания. Этот соус превзойдет любые магазинные аналоги своей натуральностью и глубиной вкуса!

