Представитель Абрамовича развеял слухи об уголовном преследовании ТАСС: против Абрамовича нет уголовных дел на Джерси

На острове Джерси в Великобритании не ведется никаких уголовных производств в отношении российского миллиардера Романа Абрамовича, сообщил ТАСС его представитель. Также против бизнесмена не выдвинуто никаких обвинений.

Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности, — сказал он.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на документы швейцарского суда сообщила, что власти Джерси инициировали уголовное расследование в отношении Абрамовича. Бизнесмена подозревают в коррупции и отмывании денег. В рамках дела власти Джерси направили официальные запросы в судебные инстанции Швейцарии — они намерены изучить формирование капитала Абрамовича в период «хаотичного и бесконтрольного подъема капитализма в России в 1990-х и 2000-х годах».

До этого Bloomberg сообщал, что правительство Великобритании изучает возможность подать в суд на Романа Абрамовича с требованием получить от него 2,34 млрд фунтов стерлингов (около 249 млрд рублей). Деньги были выручены от продажи футбольного клуба «Челси».