В Петербурге поймали мать и сына, помогавших воровать деньги у пенсионеров В Санкт-Петербурге курьер мошенников и его мать обманули шестерых пенсионеров

В Санкт-Петербурге задержали мать и сын, которые забирали деньги у обманутых пенсионеров, сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру». Родственники действовали в связке и причастны минимум к шести эпизодам. Общая сумма ущерба оценивается в 2,8 млн рублей.

При расследовании дела о мошенничестве в отношении двух пожилых жительниц Приморского района сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Павловска. Молодой человек, ранее судимый за наркотики, выполнял функции курьера. Он работал вместе со своей 46-летней матерью.

Их роль сводилась к получению наличных у жертв и дальнейшей передаче средств на электронные кошельки аферистов. За каждый визит к обманутому пенсионеру курьер мошенников получал пять тысяч рублей и около 0,02% от суммы, украденной у пожилых людей.

Ранее в Москве 13-летняя девочка перевела мошенникам свыше 1,2 млн рублей со счетов своей бабушки. Аферист представился сотрудником полиции и запугал подростка возможными проблемами с законом. Под давлением уговоров и угроз девочка оформила два перевода на 750 тысяч и 200 тысяч рублей. Позже с другого счета пенсионерки злоумышленники списали еще 280 тысяч рублей.