Как подготовить ребенка к школе Рассказываем, как подготовить ребенка к первому классу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Поступление в первый класс — большое событие для детей и их родителей. Взрослые волнуются, сможет ли маленький человек не только стать хорошим учеником, но и адаптироваться к новым условиям, привыкнуть к школьному распорядку и подружиться с одноклассниками. Как подготовить ребенка к школе, если он воспитывался дома и не имеет опыта жизни в детском коллективе, расскажем в этой статье.

Как домашнего ребенка подготовить к школе

Если ребенку исполнилось шесть с половиной лет, его возьмут в школу по заявлению родителей. Проверка знаний и умений, тестирование и тем более зачисление в первый класс на конкурсной основе не допускается. Официального перечня требований к эрудиции будущих первоклассников не существует. Однако предполагается, что дети многому научились до поступления в школу и в первый класс придут подготовленными. В детском саду с ребятами проводят регулярные развивающие занятия в течение трех-четырех лет. Домашних детей в основном учат родители, бабушки и дедушки, а также старшие братья и сестры. Проблема в том, что малыши получают знания бессистемно. Задача взрослых — оценить интеллектуальный уровень ребенка и упорядочить приобретенные им представления о мире, полученные навыки и умения. Чтобы домашние дети не чувствовали себя отстающими по сравнению с выпускниками детских садов, родители и другие родственники должны помочь им освоить:

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

чтение по слогам несложных текстов с пониманием прочитанного. Ребенок должен различать понятия буквы и звука, гласных и согласных;

навыки письма. Нужно научить ребенка обводить линии по точкам, раскрашивать изображения, не выходя за контур, писать в тетради в узкую линейку простые элементы письма. Важно, чтобы дошкольник как положено держал ручку и сохранял правильную осанку;

сложение и вычитание в пределах десяти (счет — до сотни), сравнение количества (больше — меньше), знание названий основных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник);

понятия о времени, пространстве, природе (дни недели, времена года, месяцы, вправо, влево, верх, низ, животные, птицы, объекты природы);

сведения о своей семье (свое полное имя и свой день рождения, имена близких родственников, их дни рождения, адрес проживания).

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Абстрактные понятия следует объяснять на простых примерах из жизни ребенка. Математические знания лучше прививать, используя народные считалки и потешки, детские стихи, настольные игры и головоломки. Не стоит заставлять ребенка решать примеры из школьных сборников, один вид которых вызывает у детей страх перед школой. Цель подготовки — развить когнитивные способности, то есть, по сути, научить будущего первоклассника думать, анализировать, формировать собственное мнение и принимать самостоятельные решения по тем или иным вопросам, а для этого нужна хорошая память, внимание, развитая речь, ориентация и, конечно, разнообразные знания. Предложите малышу рассказать историю по картинке. Благодаря такому занятию многое станет ясным о развитии ребенка, его воображении и интеллектуальном потенциале.

Как психологически подготовить ребенка к школе

Домашнему ребенку сложно влиться в детский коллектив, наладить отношения с одноклассниками, привыкнуть к школьному распорядку. Чтобы смягчить социальный, иммунологический и образовательный стресс, некоторые родители отправляют детей в старшую группу детского сада. Другой вариант — посещение спортивных секций, творческих студий и других подразделений детских центров и клубов. Такие способы, безусловно, помогают социализировать ребенка и закалить его иммунитет. Однако родители тоже не должны оставаться в стороне от адаптации домашних детей к непривычному для него миру. Взрослым следует моделировать ситуации, в которых малыши могли бы проявить свое отношение к сверстникам и получить ответную реакцию, сыграть разные социальные роли (лидер, эксперт), испытать как положительные, так и отрицательные эмоции. Для родителей это тоже будет полезный опыт. Чтобы психологически подготовить ребенка к школе, родителям надо чаще собирать вокруг него других детей, а для этого важно следующее:

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

инициируйте общение на детских площадках, знакомьте малыша со сверстниками и ребятами другого возраста, расспрашивайте детей о том, как они готовятся к школе или уже учатся в первом классе. Вернувшись домой, обсудите с ребенком услышанные рассказы;

организовывайте подвижные игры на свежем воздухе — жмурки, салочки, «Третий лишний», «Съедобное-несъедобное», «Мышеловка», «Море волнуется раз...», «Гуси-лебеди», «Наперегонки». Такая коллективная деятельность развивает ловкость, смекалку, быстроту реакции, ориентировку в пространстве. Наблюдая за ребенком в игровых ситуациях, можно выявить его слабости, страхи и психологические зажимы;

посещайте праздничные мероприятия с детскими соревнованиями и конкурсами, будьте готовы присоединиться к ребенку, поддержать его в трудные моменты. Показывайте пример дружелюбия и открытости, заинтересованности в общении с людьми;

приглашайте детей в гости и вовлекайте их в обсуждение книг, мультфильмов, затевайте разговоры о пережитых событиях, побуждайте к рассказам о путешествиях, занятиях спортом или музыкой. Следите за реакцией своего ребенка, слушайте, что он скажет. В дальнейшем старайтесь исправить негативные нюансы поведения — нетерпение, бестактность, хвастовство, заносчивость, зависть;

берите ребенка с собой в магазины и другие общественные места, приучайте его здороваться и прощаться, говорить «спасибо» и «пожалуйста», терпеливо ждать, пока взрослые закончат разговор.

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