Профессор МГИМО Вяземский: «ЕГЭ придумали иноагенты» Ведущий программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский раскритиковал единый госэкзамен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий, писатель, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Юрий Вяземский

Отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения, заявил премьер-министр Михаил Мишустин сегодня, 23 марта. Он считает, что благодаря экзамену ученики из дальних уголков России могут поступать в престижные вузы страны. Какую роль играет ЕГЭ в системе российского образования, помогает ли абитуриентам или ЕГЭ стоит отменить, NEWS.ru спросил ведущего телепрограммы «Умники и умницы» (Первый канал) профессора МГИМО Юрия Вяземского.

— Юрий Павлович, как вы считаете, нужно ли отменять ЕГЭ?

— Я же выступал против ЕГЭ с самого начала, как только это все появилось. Я это очень не люблю. Но потом я понял, что столько на это потрачено сил...

Предложение мое очень короткое: есть ведущие вузы [России], входящие в двадцатку-тридцатку. Им не надо навязывать никакого ЕГЭ. Они сами должны решать, кого брать или не брать. Для ребят из отдаленных сел есть олимпиады, они могут поступить через них, а через ЕГЭ — в вузы, признающие ЕГЭ.

Но поскольку с ЕГЭ связана мощная коррупция... Я лично знаю студентов, которые я вообще не понимаю, как поступают к нам в МГИМО, по-русски говорить не умеют.

— Смогут ли выпускники из дальних уголков России поступить в престижные вузы без ЕГЭ?

— Пусть держат конкурс в ведущие вузы и поступают, как это было всегда. Люди поступали из разных мест. У нас всегда был в МГИМО мощный контроль, апелляционные комиссии, где я неоднократно работал. Они четко все отслеживали. Я, простите, в МГИМО с 1968-го в разном состоянии — студент, аспирант и дальше. Система отбирала сильных людей, откуда бы они ни приехали. Вместо этого мы получаем людей, которые привозят 100 баллов, а в этом предмете ничего не понимают.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Студенты на экзамене

Год назад на экзамене я чувствую, что девушка плавает, не в состоянии ответить про Андрея Болконского и Наташу Ростову. И чтобы как-то закончить на положительной ноте, в шутку говорю: «Девушка, миленькая, с кем хоть воевали?» Она мне ответила: «С немцами». Да здравствует ЕГЭ!

Сейчас Россия стоит на мощном перепутье. Сейчас не до болтовни. Сейчас надо выжить и обязательно победить. Мне сказал когда-то очень хорошо в Северодвинске командир атомной подлодки после экскурсии: «Юрий Павлович, вы за нас, за подводников, не волнуйтесь. Мы вас не подведем. Вы близки к этой теме — у России две больные точки, которые надо лечить, — здравоохранение и образование. Здесь Россия уязвима».

Деревни и села разные — с ними нужно осторожно. Есть Север, откуда Ломоносов, и есть другие республики... Надо отличать Ломоносова от взяточника, потому что, естественно, коррупция в отдаленных местах намного проще, цены ниже.

— То есть одаренный человек по-любому поступит?

— Не только талант нужен [для поступления в лучшие вузы], но и упрямство, упорство. Две недели идет очень познавательный фильм про Раневскую: у нее вообще не было шанса куда-то поступить — неизвестно откуда, да еще заикалась, да еще такая стоеросовая. И показано, как она пробивается. Да еще война, а потом революция, а потом Гражданская война. Показано, как из этого натурального чучела вырастает великая артистка, которую Сталин высоко ценил. А он в артистах разбирался, сам был большой артист.

Пока тенденция отрицательная идет, дети становятся все слабее и слабее. А что касается отдаленных городков... По своим умникам я знаю, что чем дальше от Москвы, тем дети способнее и трудолюбивее. Знаете, кто из великих писателей XIX века родился в Санкт-Петербурге? Ответ — никто.

— Каков основной недостаток ЕГЭ? Чем он плох?

— Основной недостаток [ЕГЭ] заключается в том, что в последних классах, когда определяется судьба человека, когда его надо учить мыслить в рамках тех предметов, которым он хочет посвятить дальнейшую жизнь, его учат шагистике. Не мышлению, а знаниям конкретным, которые любой нормальный человек, если надо, может получить через «Википедию». Если заучивать — толку никакого. Может, есть [толк] для людей средней ограниченности.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Продажа школьных товаров

Конкретный пример: когда я спрашиваю некоторых ребят, которые хорошо занимаются, когда произошла Невская битва и Ледовое побоище, они ловко отвечают — в 1240 и 1242 годах. Они очень хорошо все это знают, и глаза их сияют, а когда я их прошу несколькими штрихами нарисовать портрет Невского и объяснить мне, чем этот князь отличался от других князей, они теряются, они этого не умеют. У них искусственный интеллект.

У них в последних классах их собственный интеллект убивают. Интеллект — это широкое пространство для мышления, а не знание, когда была Невская битва и Ледовое побоище. Этого нет в ЕГЭ — как мы вам нарисуем портрет Невского.

ЕГЭ — это шагистика, это плац, это Гатчина, только в интеллектуальном направлении. Я уже не говорю, что есть вообще маразм, из-за этого гибнет наше здравоохранение. У меня давно болеет жена, я с ним сталкиваюсь, я вижу, что происходит в нашем здравоохранении, его просто нет. Есть замечательные врачи, но здравоохранения как такового нет. Если не верите, то садитесь в машину и езжайте в Дмитров, например, или куда-нибудь еще недалеко от Москвы, посмотрите, что там творится.

Как можно по ЕГЭ поступать в медвузы — я вообще не понимаю и не хочу понимать. Человек сдает химию и биологию. Медицина здесь при чем? Это же совершенно другая профессия! Человек может быть замечательным биологом, хотя тоже большой вопрос. Подводя итог, кратко: ЕГЭ придумали иноагенты.