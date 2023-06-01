Жизнь после школы: куда поступать после 9-го и 11-го классов Почему учеба в колледже и техникуме — отличное начало профессиональной карьеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Куда поступать после школы и колледжа

Выпускникам школ предстоит сделать сложный выбор, где продолжить учебу. Поступление в колледж или техникум после девятого класса позволит стать специалистом в какой-либо области через четыре года, а в 20 лет — начать карьеру и продолжить обучение в вузе. Тем, кто оканчивает 11-й класс, тоже стоит подумать об учебе в колледже. Рассмотрим, какие возможности открываются перед студентами средних профессиональных учебных заведений и как обучение в техникуме или колледже поможет адаптироваться во взрослом мире.

Какое место в системе образования занимают колледжи и техникумы

В России действует система непрерывного образования, которая позволяет россиянам на протяжении всей жизни повышать общекультурный и профессиональный уровень. Процесс обучения подразделяется на следующие этапы:

Основное общее образование получают в течение девятилетнего школьного обучения. Оно обязательно для всех граждан РФ.

Полное общее образование получают в школе (два года) или в среднем профессиональном учебном заведении (ссузе).

Среднее профессиональное образование предоставляется в средних профессиональных учебных заведениях: колледжах, техникумах, училищах, профессиональных лицеях. Прием в ссузы производится на базе основного или полного общего образования, подтвержденного соответствующими документами (аттестатами).

Высшее профессиональное образование получают в университетах, академиях и других высших учебных заведениях (вузах) на базе полного среднего образования и среднего профессионального образования. Получив диплом бакалавра, выпускник может продолжить обучение в магистратуре, а затем в аспирантуре. Также при университетах работают институты повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

Фото: shutterstock.com Куда поступать после 11-го класса

В средних профессиональных учебных заведениях готовят высококвалифицированных рабочих, медицинских работников, воспитателей детского сада и преподавателей начальных классов, автомехаников, программистов, библиотекарей, техников ЖКХ и специалистов в сфере социального и бытового обслуживания населения. Все профессии можно посмотреть в перечне специальностей среднего профессионального образования. Для поступления в колледж или техникум не нужно сдавать экзамены. Конкурсный отбор проводится только при зачислении студентов на бюджетные места. Чтобы попасть в некоторые ссузы, требуется, чтобы средний балл аттестата о среднем образовании был не менее 4,7–4,9. При этом учитываются личные достижения абитуриента: значок ГТО, победы в спортивных соревнованиях, городских и всероссийских олимпиадах, волонтерская деятельность.

Куда поступать после 9-го класса

После окончания девятого класса перед выпускниками встает дилемма: продолжать учебу в школе или поступить в специальное среднее учебное заведение. Учеников распределяют по профильным классам (IT, инженерный, предпринимательский, педагогический и др.), где они будут проходить предпрофессиональную подготовку.

Обучение в среднем профессиональном учебном заведении имеет свои преимущества перед учебой в старших классах школы:

Фото: shutterstock.com Куда поступать после 9-го класса

Студенты получают полное среднее образование и осваивают будущую профессию. Через четыре года они получают диплом и право работать по выбранной специальности.

В колледжах проводится много практических занятий, для обучающихся организуются стажировки на предприятиях и в учреждениях, в том числе и оплачиваемые. Во время практики можно найти первое в жизни рабочее место.

По окончании колледжа или техникума не придется сдавать ЕГЭ. Для продолжения учебы в высшем учебном заведении нужно будет пройти внутривузовские испытания. За четыре года обучения в колледже можно хорошо подготовиться к экзаменам, которые в ряде университетов проходят в виде тестирования.

Для выпускников ссузов действуют программы ускоренного обучения. Если продолжить учебу по полученной в колледже или смежной специальности и поступить в вуз, то можно получить диплом в сжатые сроки.

На выпускников колледжей и техникумов распространяется отсрочка от призыва на военную службу, если они продолжают учебу в университете или другом высшем учебном заведении.

Куда поступать после 11-го класса

Тем, кто после завершения основного среднего образования решил продолжить обучение в школе, следует заранее подумать, куда можно поступить после 11-го класса. Нередко колледж рассматривают как запасной вариант на тот случай, если не зачислят в университет. В то же время среднее специальное учебное заведение выбирают осознанно как плацдарм для продолжения образования в вузе. Такое решение позволит:

Начать профессиональное обучение сразу после окончания школы и через два года стать дипломированным специалистом, устроиться на работу в фирму или компанию, где поощряется рост квалификации сотрудников.

Совместить освоение профессии с углубленной подготовкой в желанный вуз. В колледже можно улучшить навыки для прохождения внутривузовских испытаний, а также создать портфолио своих работ под кураторством опытных преподавателей.

Получить коммерчески перспективную специальность с тем, чтобы в дальнейшем совмещать работу и учебу на вечернем или очно-заочном отделении вуза.

Молодым людям следует знать, что отсрочка от службы в армии в этом случае не предоставляется, то есть после окончания колледжа нужно будет прибыть в военкомат. Но у призывников со средним профессиональным образованием есть большой шанс применить свои навыки на армейской службе. Например, автомеханики могут быть направлены в ремонтные подразделения ВС РФ.

Читайте также:

Школам угрожают терактами: кто это делает, нужно ли воспринимать всерьёз

ЕГЭ-2023: когда сдают, какие проходные баллы для поступления в вузы

«Ярмарка понтов»: сколько стоят школьные выпускные в 2023 году

Профессор МГИМО Вяземский: «ЕГЭ придумали иноагенты»

Классный час: Дональд Трамп намерен вытравить из школ «либеральную заразу»